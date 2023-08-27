Топ-5 трендов сезона осень-зима: как одеваться стильно в любую погоду (фото)

Готовим свой гардероб к холодам, к тому же обилие тенденций приятно впечатлит модниц

Совсем скоро в свои права вступит осень, а за ней и зима. Подиумы уже продемонстрировали коллекции осенне-зимнего сезона, обратив внимание стилистов на несколько главных трендов.

Как модно одеваться этой осенью и зимой? Об этом рассказывает стилистка Татьяна Ломова в Instagram.

Многие из осенне-зимних тенденций нам хорошо знакомы. К примеру, длина макси популярна, как и была. Все еще актуальны серебристые и золотистые оттенки, которые держатся в трендах даже вне сезона новогодних праздников.

Возвращается в моду кружево. Даже если выбираете винтажную кружевную одежду, сочетайте ее с контрастными по стилю вещами.

На пике моды в ближайшие месяцы брючные костюмы – весьма удобная вещь для осени и зимы, которая позволит создать много стильных комбинаций. Прозрачность, хоть лето позади, тоже присутствует в модных показах, поэтому пикантно разбавит ваши образы.

Тренды сезона осень-зима 2023-2024

Металлик (серебро и золото)

Длина макси

Брючные костюмы

Кружево

Прозрачные ткани

Ранее "Телеграф" писал, что не менее важную роль в образе играет обувь. Стоит знать о моделях кроссовок, ботинок и сапог, которые стали антитрендами и портят ваш стиль.