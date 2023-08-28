Больше втягивать живот не придется: советы, как подбирать одежду для "объемных" фигур (фото)

Эти модные лайфхаки помогут скрыть любые несовершенства фигуры

Многие дамы, которые обладают пышной фигурой, ошибочно носят мешковатую одежду с целью скрыть все "недостатки" своего тела в виде лишнего веса и выпирающего животика. Однако, при правильном подборе гардероба, об этой "проблеме" можно забыть.

Стилист purpur.stylist в своем модном блоге в Инстаграм поделилась несколькими простыми, но действенными советами, в подборе образов для фигур с объемом в зоне талии. Модный эксперт и сама входит в число дам с пышными формами, поэтому она точно знает, что нужно делать и что нужно носить.

Как скрыть объемный животик под одеждой

Самое первое и самое главное — всегда опускать длину ваших плечевых изделий чуть ниже животика. Желательно закрывать пах. А также ни в коем случае не нужно обтягивать свое тело, ведь объем ваших плечевых изделий должен быть таким, чтобы под ними вообще не было видно контура живота.

Не нужно обтягивать руки. Свободный немного удлиненный рукав (не путайте с рукавами-фонариками или подобными) визуально сделает ручку тоньше. А обтянутые объемные руки делают туловище визуально объемнее (животик также)

Никаких больших принтов. Либо густой, абстрактный или анималистический принт, или лучше без них.

Выбирайте вещи из плотных тканей. Никакого тонкого стрейча и трикотажа.

Не перетаскивайте животик ремнем. Создадите складку, которую будет очень сильно видно при движении.

"И очень вас прошу — избегайте штанишек с резинками-рюшами. Они очень сильно придают объем животику" — добавила стилист.

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