Модный маникюр в цветах осени 2023: стильные дизайны, которые украсят ваши руки (фото)

Эти идеи выделяются своим уникальным и гламурным дизайном

Чтобы ваши ногти были красивыми до самых кончиков, цвета и рисунки нейл-арта должны выбираться тщательно, чтобы лучше всего соответствовать сезону. Мы собрали для вас самые трендовые идеи маникюра на осень 2023, чтобы каждая модница смогла выбрать себе дизайн по душе.

Графический дизайн, абстрактные и минималистичные узоры, рисунки животных — все это в тренде этой осени 2023 года. Также смело можно выбирать минималистский образ, который придаст праздничный и романтический оттенок вашим коротким и длинным ногтям.

Также, чтобы украсить ногти осенью, нет ничего лучше блестящего маникюра. Несколько блесток на нейтральном фоне придадут ногтям шикарный и гламурный вид. Их можно наносить на светлый, темный, матовый фон, на один-два ногтя, иногда даже на все ногти руки.

Цвета лака для ногтей на осень 2023

Темно-зеленый или изумрудно-зеленый

Он придает блеск и интенсивность вашим ногтям и идеально адаптируется к сезону и любому случаю.

Шоколадное молоко

Эго и коричневого цветов, которая подходит как для темной, так и для светлой кожи. Актуальный выбор для холодного времени года!

Кирпично-красный

Красный цвет – это классика, которую мы встречаем в каждом сезоне. А если вы остановите свой выбор на матовой текстуре, вы получите современный и изысканный вид.

Нюд

Это незаменимая вещь, которая подойдет любому вкусу и стилю. Его можно использовать отдельно или в сочетании с другими цветами для создания сдержанного и минималистичного дизайна ногтей.

Пастельный или кремово-голубой

Этой осенью в списке лаков для ногтей будут пастельные тона, такие как голубой. Такой лак хорошо сочетается с цветами осеннего гардероба.

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