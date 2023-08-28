Вытаскивайте пуховик: Андре Тан назвал 5 трендов верхней одежды на осень (фото, видео)

Модные тенденции требуют кожу и джинс

Для создания модных и разнообразных нарядов понадобится несколько различных вариантов верхней одежды. Помимо традиционного кардигана, который является абсолютной классикой осеннего сезона, следует внести в гардероб еще джинсовую куртку, пальто и другие виды верхней одежды, которые мы будем рады носить осенью.

Как бы не хотелось в это верить, но уже через несколько дней наступит осень. Украинский дизайнер Андре Тан рассказал о пяти главных трендах верхней одежды, которые осенью 2023 года стоит приобрести для своего гардероба.

1. Кожаная куртка в винтажном стиле

Кожаные куртки давно стали важной составляющей нашего гардероба. В этом сезоне актуальны именно винтажные кожаные куртки с потертостями и поясами на талии. Вы можете сочетать их с платьями, продлевая тем самым жизнь любимым вещам из летнего гардероба, джинсами и всевозможными брюками, а также вещами в спортивном стиле.

2. Кожаный тренч

Тренчи остаются актуальными и этой осенью, ведь это вещь универсальная и практичная. Модным трендом этой осенью станут именно кожаные тренчи. Тренч прекрасно подходит как к джинсам и кроссовкам, так и к платьям и туфлям на высоком каблуке, к вязаным свитерам и мини-юбкам, к брючному костюму или брюкам/юбке-карандашу и рубашке.

3. Джинсовая куртка

Тренд на нулевые годы продолжает оставаться в лидерах этой осенью. А что если не джинсовая куртка является маркером 2000-х годов? Джинсовая куртка – вещь универсальная, которая позволяет выглядеть стильно и чувствовать себя комфортно в любом образе. Обратите внимание на джинсовки синего, черного или белого цветов. И не бойтесь джинсовых тотал луков.

4. Оверсайз пуховик

Комфорт, тепло и стиль в одной вещи! Длинные "оверсайзные" пуховики – это идеальный вариант на более холодные осенние дни. Он подойдет под все без исключения.

5. Прямое пальто

Пальто это универсальная вещь, без которой трудно представить прохладную осень. Оно прекрасно выглядит как с джоггерами и кроссовками, так и с платьем и высокими сапогами. Обратите внимание на графитовую, бежевую и черную палитру такой верхней одежды. Они выглядят особенно изысканно.

Раньше мы писали, сумка какого цвета будет в тренде осенью 2023 года. Она самая модная в новом сезоне.