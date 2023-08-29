Топ-9 офисных образов на раннюю осень, от которых перехватывает дыхание (фото)

Дешевая бижутерия не произведет положительного впечатления у вашего руководства и коллег

У многих офисный дресс-код ассоциируется с платьем-футляром, приталенным жакетом и туфлями-лодочками. И хотя сегодня дресс-код предлагает гораздо большую свободу выбора, все же следует не забывать одеваться на работу должным образом. Так что же следует учитывать при выборе офисного образа?

В деловом мире нет места мини, глубоким декольте и разрезам, так что на рабочем месте гиперсексуальность будет не кстати, подчеркивают эксперты блога о моде pumpyourstyle.studio. Также заметная и дешевая бижутерия не создаст положительного впечатления, поэтому для офиса оставьте деловые часы, небольшие серьги и изящную подвеску, которые дополнят ваш образ.

Для того чтобы офисные аутфиты перехватывали дыхание, предлагаем вашему вниманию несколько готовых формул образов на раннюю осень. Всего их девять.

Что носить в офисе, чтобы было стильно и комфортно

Блейзер + кардиган + кожаные штаны + обувь на толстой подошве

Блейзер + жилет + джинсы прямого кроя + мягкая сумка + лоферы

Свитер на плече + лонгслив + кожаные штаны + клоги

Кардиган макси + лонгслив + леггинсы + объемная сумка

Кожаная куртка + лонгслив + брюки палаццо + объемная сумка + сапоги на толстой подошве

Джинсовая миди-юбка + рубашка + топ + яркая сумка + кроссовки

Блейзер + лыжный свитер + джинсы + ковбойки

Свитер + шорты + сапоги трубы

Плащ + лонгслив + джинсы + яркая сумка + кроссовки

Раньше мы писали, сумка какого цвета будет в тренде осенью 2023 года. Она самая модная в новом сезоне и подходит к деловому образу.