Серебряный хром, нефрит и не только: топ-8 идей маникюра, которые будут в тренде до конца года (фото)

Эксперты поделились рекомендациями по вдохновению для маникюра на оставшийся год

Текстуры и отделка определяют дизайн ногтей в этом году. Но когда дело доходит до выбора цвета — есть варианты как для минималистов, так и для максималистов.

Нейл-мастера и эксперты по маникюру Ян Ти, Эшли Бамбер и Роуз Такер назвали лучшие цвета, которые останутся в тренде до конца 2023 года. Восемь лучших идей для маникюра опубликовал портал Who What Wear.

Какой маникюр в моде в 2023 году

Серебристый хром

Хромовое покрытие стало одной из самых определяющих тенденций еще в прошлом году, но до сих пор не теряет своей актуальности. Серебро и металлик создают футуристический образ и играют на теме метавселенной, которая сейчас очень популярна.

Шоколадно-коричневый

Коричневый, возможно, чаще всего ассоциируется с осенними цветовыми тенденциями. Очень популярны золотисто-коричневые и мягкие песочные тона, но мы уже видим большой интерес к насыщенным глубоким шоколадным оттенкам. Мастера рекомендуют поэкспериментировать с глянцевым и матовым покрытием, а также со смешением с другими нейтральными оттенками.

Цифровая лаванда (Digital Lavender)

Прохладный сиреневый пастельный оттенок хорошо сочетается с цифровыми текстурами, которые мы видим в нейл-арте: меняющее цвет мерцание и светлые переливающиеся оттенки. Лаванда пользуется популярностью, потому что с ней легко создать современный контраст со многими другими яркими цветами. Оттенок сам по себе нежный, но в сочетании с ярко-зеленым, темно-сливовым или серебряным он становится очень привлекательным.

Кислый желто-зеленый

Мастера получают много запросов на контрастирующие цвета и нестандартные оттенки. Они хорошо работают с действительно "потусторонними" тактильными текстурами, с которыми люди начинают экспериментировать.

Овсяное молоко

Традиционно белые ногти могут выглядеть сурово и неприятно, но более кремовые цвета с легким желтоватым оттенком гораздо более изысканны и подходят широкому спектру оттенков кожи. Off-white — это более утонченная версия типичного белого маникюра.

Этот лак чистый, свежий и определенно подходит эстетике "чистой девушки", которой все сейчас восторгаются. Он также отлично смотрится на ногтях любой длины, формы и тона кожи.

Яркий синий

Людям он нравится как акцент на телесном фоне. "Французский" кончик ногтя, эффект омбре (плавный переход из одного цвета в другой) или нежные звезды — самые популярные запросы. Стилизованные таким образом, эти утонченные дизайны ногтей дают более изысканный способ носить такой яркий и смелый цвет.

Апельсиновые цукаты

В 2023 году популярен мягкий и теплый оранжевый, основанный на природных оттенках, таких как имбирь и янтарь. Такие оранжевые оттенки могут использоваться как способ вдохнуть жизнь в дизайн с темными верхними покрытиями. Оранжевый также удивительно универсален в сочетании с другими оттенками (особенно розовым и коричневым).

Нефритовый зеленый

Пастельные тона традиционно (и это неудивительно) являются популярным выбором для весны, но этот оттенок популярен и сейчас. Многие люди склоняются к более сдержанным, минималистским дизайнам и цветам, и нефрит идеально подходит под эти требования, не жертвуя цветом.

Ранее мы рассказывали, какой маникюр в моде будет в сентябре. Это время отказаться от осенней классики и сдержанных тонов — вы обязательно должны попробовать эти топ-5 крутейших дизайнов.