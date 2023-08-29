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Эти пять вещей должны оказаться в вашем осеннем гардеробе: станете королевой стиля (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Осень – время уютных образов Новость обновлена 29 августа 2023, 23:27
Осень – время уютных образов. Фото Freepik

Актуальная одежда мгновенно повысит градус стиля в вашем осеннем аутфите

Стилисты вовсю твердят о главных осенних трендах. Даже с помощью нескольких вещей можно сделать ваш сезонный гардероб актуальным и модным.

Как модно одеваться осенью-2023? Стилистка @gulevatatanja в Instagram советует пополнить ваши полки пятью трендовыми вещами.

Так, этой осенью есть все шансы стильно утеплиться. Главное, что требуется от модниц, выбрать вещи с идеальным составом, кроем и посадкой. Вы точно сможете найти теплую и удобную и одновременно красивую одежду для осенней поры. В актуальных вещах вы сможете стать королевой стиля в любую погоду.

Стилистка рекомендует обратить внимание на пять вещей, без которых не обойтись осенью-2023:

  • Твидовый жакет. Твид традиционно возрастает в популярности в холодный сезон. Базовый крой обеспечит ваш стильной вещью на несколько лет.
  • Кашемировый свитер. Такой атрибут осеннего гардероба впишется и в будущие зимние образы, так что инвестиция в качественную ткань точно оправдает себя.
  • Кардиган в полоску. Такой принт в тренде вне времени. Уютная вещь поможет собрать потрясающие луки этой осенью.
  • Тренч. Что касается верхней одежды, то тренч станет замечательной альтернативой пальто или куртке.
  • Джинсы. Конечно же, без джинсов в прохладный сезон не обойтись.
Твидовый жакет
Твид - тренд осени
Твидовый жакет
Твидовый жакет - маст хэв
Твидовый жакет
Вечная классика
Кашемировый свитер
Обязательная вещь для осеннего гардероба
Кардиган в полоску
Полоска всегда в тренде
Джинсы
Актуальная модель джинсов
Тренч
Тренч - осенняя база

Ранее "Телеграф" рассказывал, что не менее важно подобрать актуальную обувь этой осенью. Многие модели ботинок и сапог давно стали антитрендами среди обувных тенденций.

Теги:
#Стиль #Осень #Тренды