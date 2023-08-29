Эти пять вещей должны оказаться в вашем осеннем гардеробе: станете королевой стиля (фото)

Актуальная одежда мгновенно повысит градус стиля в вашем осеннем аутфите

Стилисты вовсю твердят о главных осенних трендах. Даже с помощью нескольких вещей можно сделать ваш сезонный гардероб актуальным и модным.

Как модно одеваться осенью-2023? Стилистка @gulevatatanja в Instagram советует пополнить ваши полки пятью трендовыми вещами.

Так, этой осенью есть все шансы стильно утеплиться. Главное, что требуется от модниц, выбрать вещи с идеальным составом, кроем и посадкой. Вы точно сможете найти теплую и удобную и одновременно красивую одежду для осенней поры. В актуальных вещах вы сможете стать королевой стиля в любую погоду.

Стилистка рекомендует обратить внимание на пять вещей, без которых не обойтись осенью-2023:

Твидовый жакет. Твид традиционно возрастает в популярности в холодный сезон. Базовый крой обеспечит ваш стильной вещью на несколько лет.

Твид традиционно возрастает в популярности в холодный сезон. Базовый крой обеспечит ваш стильной вещью на несколько лет. Кашемировый свитер. Такой атрибут осеннего гардероба впишется и в будущие зимние образы, так что инвестиция в качественную ткань точно оправдает себя.

Такой атрибут осеннего гардероба впишется и в будущие зимние образы, так что инвестиция в качественную ткань точно оправдает себя. Кардиган в полоску. Такой принт в тренде вне времени. Уютная вещь поможет собрать потрясающие луки этой осенью.

Такой принт в тренде вне времени. Уютная вещь поможет собрать потрясающие луки этой осенью. Тренч. Что касается верхней одежды, то тренч станет замечательной альтернативой пальто или куртке.

Что касается верхней одежды, то тренч станет замечательной альтернативой пальто или куртке. Джинсы. Конечно же, без джинсов в прохладный сезон не обойтись.

Твид - тренд осени

Твидовый жакет - маст хэв

Вечная классика

Обязательная вещь для осеннего гардероба

Полоска всегда в тренде

Актуальная модель джинсов

Тренч - осенняя база

Ранее "Телеграф" рассказывал, что не менее важно подобрать актуальную обувь этой осенью. Многие модели ботинок и сапог давно стали антитрендами среди обувных тенденций.