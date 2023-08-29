Эти пять вещей должны оказаться в вашем осеннем гардеробе: станете королевой стиля (фото)
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Актуальная одежда мгновенно повысит градус стиля в вашем осеннем аутфите
Стилисты вовсю твердят о главных осенних трендах. Даже с помощью нескольких вещей можно сделать ваш сезонный гардероб актуальным и модным.
Как модно одеваться осенью-2023? Стилистка @gulevatatanja в Instagram советует пополнить ваши полки пятью трендовыми вещами.
Так, этой осенью есть все шансы стильно утеплиться. Главное, что требуется от модниц, выбрать вещи с идеальным составом, кроем и посадкой. Вы точно сможете найти теплую и удобную и одновременно красивую одежду для осенней поры. В актуальных вещах вы сможете стать королевой стиля в любую погоду.
Стилистка рекомендует обратить внимание на пять вещей, без которых не обойтись осенью-2023:
- Твидовый жакет. Твид традиционно возрастает в популярности в холодный сезон. Базовый крой обеспечит ваш стильной вещью на несколько лет.
- Кашемировый свитер. Такой атрибут осеннего гардероба впишется и в будущие зимние образы, так что инвестиция в качественную ткань точно оправдает себя.
- Кардиган в полоску. Такой принт в тренде вне времени. Уютная вещь поможет собрать потрясающие луки этой осенью.
- Тренч. Что касается верхней одежды, то тренч станет замечательной альтернативой пальто или куртке.
- Джинсы. Конечно же, без джинсов в прохладный сезон не обойтись.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что не менее важно подобрать актуальную обувь этой осенью. Многие модели ботинок и сапог давно стали антитрендами среди обувных тенденций.