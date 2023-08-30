Много красного, шоколад, серый и не только: какие 12 оттенков оказались на пике трендов осенью-2023 (фото)

В этом сезоне от разнообразия модной палитры цветов захватывает дух

Приближается осень с уймой модных новинок и горячих тенденций. Особое внимание модницам стоит обратить на цветовую палитру, так точно удастся собрать стильный осенний образ.

На пике трендов осенью-2023 оказались 12 оттенков. Об этом говорится в блоге стилистки @vanessit.aa в Instagram

Стилистка выделяет 12 самых стильных оттенков будущего сезона от Pantone, в их числе:

Tender Peach. Нежный персик впишется как в женственные, так и в кэжуал образы.

Нежный персик впишется как в женственные, так и в кэжуал образы. Rose violet. Розовая фуксия внесет яркость. Отличный выбор для обуви, сумки.

Розовая фуксия внесет яркость. Отличный выбор для обуви, сумки. Viva Magenta, Red Dahlia. Оттенки хорошего красного вина на пике этой осенью.

Оттенки хорошего красного вина на пике этой осенью. Hot Fudge. Шоколад — король монохромных образов рядом с молочным и черным.

Шоколад — король монохромных образов рядом с молочным и черным. Red orange, Fiery red. Яркие красные оттенки для ваших аксессуаров и не только.

Яркие красные оттенки для ваших аксессуаров и не только. Grey. Можно сочетать разные оттенки серого.

Можно сочетать разные оттенки серого. Carnival glass. Освежающий цвет мяты неожиданно тоже в топе.

Освежающий цвет мяты неожиданно тоже в топе. Persian Jewel. Сиреневый, светло-фиолетовый оттенок внесет нотку свежести в ваш наряд.

Сиреневый, светло-фиолетовый оттенок внесет нотку свежести в ваш наряд. Doe. Кожа лани. Рыжий, песочный, бежевый – привычная палитра для осеннего гардероба.

Кожа лани. Рыжий, песочный, бежевый – привычная палитра для осеннего гардероба. Kohlrabi. Светло-зеленые оттенки подойдут почти всем.

Какие цвета в моде осенью 2023

Свежая мята

Нежная палитра цветов

Все оттенки вина

Яркие цвета для нового сезона

Для тех, кто любит темные оттенки

От фуксии до красного

Ранее "Телеграф" рассказывал о самых трендовых сумках осени этого года. Стильный аксессуар займет достойное место в гардеробе любой модницы.