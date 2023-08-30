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Много красного, шоколад, серый и не только: какие 12 оттенков оказались на пике трендов осенью-2023 (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Осень – повод показать стильный образ Новость обновлена 30 августа 2023, 09:10
Осень – повод показать стильный образ. Фото Freepik

В этом сезоне от разнообразия модной палитры цветов захватывает дух

Приближается осень с уймой модных новинок и горячих тенденций. Особое внимание модницам стоит обратить на цветовую палитру, так точно удастся собрать стильный осенний образ.

На пике трендов осенью-2023 оказались 12 оттенков. Об этом говорится в блоге стилистки @vanessit.aa в Instagram

Стилистка выделяет 12 самых стильных оттенков будущего сезона от Pantone, в их числе:

  • Tender Peach. Нежный персик впишется как в женственные, так и в кэжуал образы.
  • Rose violet. Розовая фуксия внесет яркость. Отличный выбор для обуви, сумки.
  • Viva Magenta, Red Dahlia. Оттенки хорошего красного вина на пике этой осенью.
  • Hot Fudge. Шоколад — король монохромных образов рядом с молочным и черным.
  • Red orange, Fiery red. Яркие красные оттенки для ваших аксессуаров и не только.
  • Grey. Можно сочетать разные оттенки серого.
  • Carnival glass. Освежающий цвет мяты неожиданно тоже в топе.
  • Persian Jewel. Сиреневый, светло-фиолетовый оттенок внесет нотку свежести в ваш наряд.
  • Doe. Кожа лани. Рыжий, песочный, бежевый – привычная палитра для осеннего гардероба.
  • Kohlrabi. Светло-зеленые оттенки подойдут почти всем.

Какие цвета в моде осенью 2023

Наряды в мятном цвете
Свежая мята
Наряды в бежевых тонах
Нежная палитра цветов
Наряды в красных тонах
Все оттенки вина
Наряды в зеленых тонах
Яркие цвета для нового сезона
Наряды в темных тонах
Для тех, кто любит темные оттенки
Наряды в ярких тонах
От фуксии до красного

Ранее "Телеграф" рассказывал о самых трендовых сумках осени этого года. Стильный аксессуар займет достойное место в гардеробе любой модницы.

Теги:
#Стиль #Цвета #Тренды