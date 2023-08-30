Много красного, шоколад, серый и не только: какие 12 оттенков оказались на пике трендов осенью-2023 (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
В этом сезоне от разнообразия модной палитры цветов захватывает дух
Приближается осень с уймой модных новинок и горячих тенденций. Особое внимание модницам стоит обратить на цветовую палитру, так точно удастся собрать стильный осенний образ.
На пике трендов осенью-2023 оказались 12 оттенков. Об этом говорится в блоге стилистки @vanessit.aa в Instagram
Стилистка выделяет 12 самых стильных оттенков будущего сезона от Pantone, в их числе:
- Tender Peach. Нежный персик впишется как в женственные, так и в кэжуал образы.
- Rose violet. Розовая фуксия внесет яркость. Отличный выбор для обуви, сумки.
- Viva Magenta, Red Dahlia. Оттенки хорошего красного вина на пике этой осенью.
- Hot Fudge. Шоколад — король монохромных образов рядом с молочным и черным.
- Red orange, Fiery red. Яркие красные оттенки для ваших аксессуаров и не только.
- Grey. Можно сочетать разные оттенки серого.
- Carnival glass. Освежающий цвет мяты неожиданно тоже в топе.
- Persian Jewel. Сиреневый, светло-фиолетовый оттенок внесет нотку свежести в ваш наряд.
- Doe. Кожа лани. Рыжий, песочный, бежевый – привычная палитра для осеннего гардероба.
- Kohlrabi. Светло-зеленые оттенки подойдут почти всем.
Какие цвета в моде осенью 2023
Ранее "Телеграф" рассказывал о самых трендовых сумках осени этого года. Стильный аксессуар займет достойное место в гардеробе любой модницы.