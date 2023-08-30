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Топ-3 вещи, которые никогда не выйдут из моды (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Эти вещи должны быть в гардеробе каждой модницы Новость обновлена 30 августа 2023, 20:15
Эти вещи должны быть в гардеробе каждой модницы. Фото Freepik

Важна не сама вещь, а ее фасон.

Прежде чем скупать все новые осенние тренды 2023 года, загляните в свой шкаф. Вполне возможно там уже есть вещи, которые никогда не выходят из моды. Если же нет, то лучше отправляться на шоппинг именно за ними.

Стилист ruzaikina_lena в своем модном блоге в Инстаграм, отмечает, что есть как минимум три вещи, которые всегда будут в тренде, и, скорее всего, они есть в каждом гардеробе. Однако прежде, чем радоваться, что эти вещи у вас есть, нужно проверить правильный ли у них фасон.

Какие вещи никогда не выйдут из моды

  • Куртка-Косуха

Чтобы ваша косуха вошла в категорию вне времени, она должна быть прямого свободного кроя, иметь длину не выше косточек бедра, базовый откладной воротник и качественную фурнитуру.

куртка косуха
стильная куртка косуха
  • Рубашка

Белая или голубая. Прямого кроя, свободная, с базовым воротником, манжетами на рукавах и планкой из пуговиц, длина ее оканчивается не выше паховой области.

голубая рубашка
белая рубашка прямого кроя
  • Прямые джинсы

Не скинни. Без потертостей, дыр, принтов и других украшений.

прямые джинсы
джинсы прямые

Ранее "Телеграф" рассказывал, что не менее важно подобрать актуальную обувь этой осенью. Многие модели ботинок и сапог давно стали антитрендами среди обувных тенденций.

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#Мода #Стиль