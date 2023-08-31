Быстрые прически для школьниц: 5 видов, с которыми справится даже папа (фото, видео)

Плетение — один из осенних трендов прически для девочек

Лето приближается к концу, и потому учащиеся и их родители активно готовятся к началу учебного года. Особенно важной деталью для девочек является выбор прически в школу. А постарше могут украсить свои ногти маникюром к 1 сентябрю.

"Телеграф" предлагает быстрые плетения для детей, выполнимые за несколько минут, пишет obozrevatel. Прекрасные прически на первый учебный день, особенно если они созданы своими руками, придают ощущение праздника и торжественности.

Коса "рыбий хвост"

Коса "рыбий хвост"

Для начала необходимо расчесать волосы и собрать их в высокий хвост. Затем этот хвост разделяется на две части. От правой части отделяется тонкая прядь, которая перекидывается на левую сторону. Аналогичные действия выполняются с левой частью хвоста, только в этом случае прядь перекидывается вправо. Плетение косы продолжается плотно до конца.

"Бантики"

Делаем два хвоста. С каждой стороны хвоста берем часть волос и пропускаем наискось через петлю. После этого берем прядь волос посередине и пропускаем через петлю вертикально.

Хвост "капельками"

Хвост "капельками"

Потребуется 5-6 резинок, в зависимости от длины волос. Начните с создания высокого хвоста, после чего добавляйте резинки по направлению к концу волос, размещая их на расстоянии 4-5 сантиметров от предыдущей.

Хвост наизнанку

Хвост наизнанку

Необходимо тщательно расчесать волосы и собрать их в невысокий хвост. Резинку следует завязать не слишком крепко, а конец хвоста аккуратно провести через отверстие между верхней частью головы и основанием укладки, используя руки или специальную петлю.

Коса в косе

Коса в косе

Сделайте низкий боковой хвост, скрутите его и прокиньте через одно из плеч. Возьмите небольшую прядь волос и сплетите из нее тонкую косу. Разделите остальные волосы на три части и начните заплетать обычную косу. На каждом шаге в плетении включайте в центральную прядь маленькую заранее заплетенную косичку и продолжайте плести обычную косу.

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