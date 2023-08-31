Такой маникюр не останется незамеченным: какие формы ногтей в тренде осенью 2023 года (фото)

Удачный маникюр предполагает не только использование модных цветов и дизайнов

Чтобы ваши ногти были красивыми до кончиков, не только цвета и дизайн нейл-арта должны быть выбраны тщательно, чтобы лучше всего соответствовать сезону. Некоторые модные формы ногтей привнесут в ваш осенний образ нотку аутентичности и строгости.

Рассказываем, какие формы ногтей будут в тренде осенью 2023 года. На этих формах вы сможете реализовать любые дизайны ногтей, которые вам понравятся.

Модные формы ногтей осенью 2023 года

Ногти балерины

Несмотря на то, что эта форма ногтей считается экстравагантной, она входит в число стильных маникюров 2023 года. Нежный и изящный стиль характеризуется прямым кончиком и заостренными сторонами. На натуральных или нарощенных ногтях эта форма хорошо подходит для дизайна ногтей, ярких узоров и экстравагантных цветов.

Ногти-стилеты и миндалевидные ногти

Заостренные и длинные ногти подчеркнут смелый и экстравагантный характер вашего стиля одежды. Они также отличаются тонкими кончиками и яркими оттенками. Ногти-шпильки и миндалевидная форма открывают множество возможностей для маникюра и облегчают создание нейл-арта. Для тестирования используйте глянцевый черный, коричневый или любой другой темный осенний цвет.

Ранее мы рассказывали, какой маникюр в моде будет в сентябре. Это время отказаться от осенней классики и сдержанных тонов — вы обязательно должны попробовать эти топ-5 крутейших дизайнов.