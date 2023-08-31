Такой маникюр не останется незамеченным: какие формы ногтей в тренде осенью 2023 года (фото)
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Удачный маникюр предполагает не только использование модных цветов и дизайнов
Чтобы ваши ногти были красивыми до кончиков, не только цвета и дизайн нейл-арта должны быть выбраны тщательно, чтобы лучше всего соответствовать сезону. Некоторые модные формы ногтей привнесут в ваш осенний образ нотку аутентичности и строгости.
Рассказываем, какие формы ногтей будут в тренде осенью 2023 года. На этих формах вы сможете реализовать любые дизайны ногтей, которые вам понравятся.
Модные формы ногтей осенью 2023 года
- Ногти балерины
Несмотря на то, что эта форма ногтей считается экстравагантной, она входит в число стильных маникюров 2023 года. Нежный и изящный стиль характеризуется прямым кончиком и заостренными сторонами. На натуральных или нарощенных ногтях эта форма хорошо подходит для дизайна ногтей, ярких узоров и экстравагантных цветов.
- Ногти-стилеты и миндалевидные ногти
Заостренные и длинные ногти подчеркнут смелый и экстравагантный характер вашего стиля одежды. Они также отличаются тонкими кончиками и яркими оттенками. Ногти-шпильки и миндалевидная форма открывают множество возможностей для маникюра и облегчают создание нейл-арта. Для тестирования используйте глянцевый черный, коричневый или любой другой темный осенний цвет.
Ранее мы рассказывали, какой маникюр в моде будет в сентябре. Это время отказаться от осенней классики и сдержанных тонов — вы обязательно должны попробовать эти топ-5 крутейших дизайнов.