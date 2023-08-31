Главный цвет осени 2023: как носить красные вещи со вкусом (фото)

Необязательно надевать на себя все красное, достаточно одного яркого акцента

Осенью 2023 года на пике оказалось больше десяти оттенков. Но, пожалуй, возглавляет тренды в этом сезоне красный цвет.

Как носить красную одежду и аксессуары стильно? Об этом рассказывает стилистка Яна Платонова в Instagram.

Именно красный цвет в моде этой осенью. По словам стилистки, это один из основных тонов будущего сезона. Красный в разных оттенках варьируется от яркого до более глубокого.

"Актуально будет носить отдельные красные вещи в верхах и низах, выбирать красную верхнюю одежду или точечно расставлять акценты. Ну а для особо смелых – total red look", — делится стилистическими секретами Платонова.

Повысить градус стиля в вашем осеннем образе может сумка или лоферы красного цвета. Одежду в красных оттенках сочетайте с черным, шоколадным, молочным, синим, белым, серым и не только. Особенно удачный микс составляет красный цвет и деним.

Стильные образы с красными вещами

Красная сумка - акцент образа

Красный - трендовый цвет осени 2023

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Яркое вкрапление украсит аутфит

Идеальное сочетание

Вечная классика - черно-красный микс

Стильные осенние образы

Хорошие идеи для офиса

Яркие наряды

Эффектные образы в красных тонах

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие вещи стоит добавить в осенний гардероб в 2023 году. С помощью такой одежды вы станете королевой стиля.