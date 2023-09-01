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Не только галстук: топ-6 аксессуаров, без которых не обойтись этой осенью (фото)

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Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Галстук – хит нового сезона
Галстук – хит нового сезона. Фото Getty Images

С помощью аксессуаров ваш образ будет завершенным

Для создания актуального наряда недостаточно использования трендовых цветов осени 2023. Решающую роль играют аксессуары, повышая градус стиля в образе и завершая его.

Какие аксессуары в моде этой осенью? Подробнее рассказала стилистка @anna.le.nova в Instagram.

Так, модная экспертка советует обратить внимание на шесть тенденций. С помощью правильного аксессуара вы будете стильной, современной и красивой. К тому же именно аксессуары могут подчеркнуть вашу индивидуальность.

Тренды на аксессуары осенью 2023:

  • Галстук. Этот атрибут только набирает популярность. Можно носить как в завязанном, так и развязанном виде.
  • Банты и завязки. Внесут нотку женственности и кокетства в ваш образ.
  • Пояс-цепочка. Стильный способ подчеркнуть талию.
  • Корсеты. Эта вещь продолжает завоевывать симпатии модниц по всему миру. Многие сочетают корсеты с контрастной эстетикой.
  • Перчатки. Элегантный аксессуар разнообразит осенние наряды.
  • Пояс-шнур. Альтернатива обычному ремню, которая станет особенностью аутфита.
Образы с поясом-цепочкой
Стильный пояс-цепочка
Образы с галстуками
Галстук - акцент образа
Образы с поясом-шнурком
Альтернатива обычному ремню
Образы с перчатками
Элегантный аксессуар
Образы с корсетами
Ультрамодная вещь
Образы с бантами
Трендовые аксессуары осени 2023

Ранее "Телеграф" рассказывал о трендах офисной моды осенью 2023 года. А еще мы писали, какую верхнюю одежду пора выбирать для холодного сезона. Модными подсказками поделился Андре Тан.

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#Стиль #Аксессуары #Тренды