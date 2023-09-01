Не только галстук: топ-6 аксессуаров, без которых не обойтись этой осенью (фото)
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С помощью аксессуаров ваш образ будет завершенным
Для создания актуального наряда недостаточно использования трендовых цветов осени 2023. Решающую роль играют аксессуары, повышая градус стиля в образе и завершая его.
Какие аксессуары в моде этой осенью? Подробнее рассказала стилистка @anna.le.nova в Instagram.
Так, модная экспертка советует обратить внимание на шесть тенденций. С помощью правильного аксессуара вы будете стильной, современной и красивой. К тому же именно аксессуары могут подчеркнуть вашу индивидуальность.
Тренды на аксессуары осенью 2023:
- Галстук. Этот атрибут только набирает популярность. Можно носить как в завязанном, так и развязанном виде.
- Банты и завязки. Внесут нотку женственности и кокетства в ваш образ.
- Пояс-цепочка. Стильный способ подчеркнуть талию.
- Корсеты. Эта вещь продолжает завоевывать симпатии модниц по всему миру. Многие сочетают корсеты с контрастной эстетикой.
- Перчатки. Элегантный аксессуар разнообразит осенние наряды.
- Пояс-шнур. Альтернатива обычному ремню, которая станет особенностью аутфита.
Ранее "Телеграф" рассказывал о трендах офисной моды осенью 2023 года. А еще мы писали, какую верхнюю одежду пора выбирать для холодного сезона. Модными подсказками поделился Андре Тан.