Не только галстук: топ-6 аксессуаров, без которых не обойтись этой осенью (фото)

С помощью аксессуаров ваш образ будет завершенным

Для создания актуального наряда недостаточно использования трендовых цветов осени 2023. Решающую роль играют аксессуары, повышая градус стиля в образе и завершая его.

Какие аксессуары в моде этой осенью? Подробнее рассказала стилистка @anna.le.nova в Instagram.

Так, модная экспертка советует обратить внимание на шесть тенденций. С помощью правильного аксессуара вы будете стильной, современной и красивой. К тому же именно аксессуары могут подчеркнуть вашу индивидуальность.

Тренды на аксессуары осенью 2023:

Галстук. Этот атрибут только набирает популярность. Можно носить как в завязанном, так и развязанном виде.

Этот атрибут только набирает популярность. Можно носить как в завязанном, так и развязанном виде. Банты и завязки. Внесут нотку женственности и кокетства в ваш образ.

Внесут нотку женственности и кокетства в ваш образ. Пояс-цепочка. Стильный способ подчеркнуть талию.

Стильный способ подчеркнуть талию. Корсеты. Эта вещь продолжает завоевывать симпатии модниц по всему миру. Многие сочетают корсеты с контрастной эстетикой.

Эта вещь продолжает завоевывать симпатии модниц по всему миру. Многие сочетают корсеты с контрастной эстетикой. Перчатки. Элегантный аксессуар разнообразит осенние наряды.

Элегантный аксессуар разнообразит осенние наряды. Пояс-шнур. Альтернатива обычному ремню, которая станет особенностью аутфита.

Стильный пояс-цепочка

Галстук - акцент образа

Альтернатива обычному ремню

Элегантный аксессуар

Ультрамодная вещь

Трендовые аксессуары осени 2023

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