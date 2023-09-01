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Роскошные ногти, которые притягивают внимание: лучшие идеи маникюра на осень 2023 года (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Тренды маникюра сезона осень 2023 - фото Новость обновлена 01 сентября 2023, 11:14
Тренды маникюра сезона осень 2023 - фото. Фото Pexels

Разнообразие цветов и дизайнов позволит каждой моднице выбирать то, что нравится

С приходом осени меняются не только природа и погода, но и наш стиль. Уходят в прошлое неоновые оттенки и яркие дизайны маникюра, которые так здорово смотрелись под ярким солнцем, и становятся актуальными более сдержанные и благородные тона.

Давайте знакомится с осенними тенденциями в маникюре на 2023 год, чтобы при походе к своему нейл-мастеру вы не терялись в обилие цветов, оттенков и дизайнов. Отметим, что осенний маникюр — это не только темные тона, но и множество светлых, а иногда и неожиданных оттенков и дизайнов.

Тренды маникюра сезона осень 2023

Жемчужный маникюр

Перламутровый маникюр с легким сиянием универсален и практичен. Этот оттенок отлично смотрится на любой форме и длине ногтей, гармонирует с любым оттенком кожи.

бело-розовый перламутровый маникюр
перламутровый жемчужный маникюр
жемчужный маникюр
перламутровый бежевый маникюр
перламутровый маникюр

Зеленые оттенки

Маникюр в зеленых тонах немного поможет забыть, что на календаре уже осень. Можно выбирать как более насыщенные оттенки, так и нежные и пастельные. Можно также смешивать сразу несколько тонов в одном дизайне.

зеленый маникюр
зеленый градиент на ногтях
матовый изумрудный маникюр
зеленый френч
матовый зеленый маникюр с дизайном

Золото

Золото на ногтях этой осенью будет прекрасно гармонировать с золотом листвы на деревьях. Можно использовать фольгу в качестве акцента, а можно использовать полностью золотой лак.

нюдовый маникюр с золотом
золотой маникюр
золотой маникюр с дизайном
маникюр с золотой фольгой
золотой френч

Винные оттенки

Пришло время благородных бордовых оттенков. Они всегда выглядят интересно на ногтях любой длины.

бордовый маникюр на осень
бордовый маникюр
бордовый маникюр с блеском
винный маникюр с фольгой
винный маникюр со стразами

Цвет латте

В тренде множество карамельных, ирисочных, шоколадных и кремовых оттенков. Теплые и привлекательные коричневые тона создают ощущение уюта и изысканности.

коричневый френч
коричневый маникюр градиент
маникюр латте с сердечком
карамельный маникюр с фольгой
кофейный маникюр с акцентом

Ранее мы рассказывали, какой маникюр в моде будет в сентябре. Это время отказаться от осенней классики и сдержанных тонов — вы обязательно должны попробовать эти топ-5 крутейших дизайнов.

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