Роскошные ногти, которые притягивают внимание: лучшие идеи маникюра на осень 2023 года (фото)

Разнообразие цветов и дизайнов позволит каждой моднице выбирать то, что нравится

С приходом осени меняются не только природа и погода, но и наш стиль. Уходят в прошлое неоновые оттенки и яркие дизайны маникюра, которые так здорово смотрелись под ярким солнцем, и становятся актуальными более сдержанные и благородные тона.

Давайте знакомится с осенними тенденциями в маникюре на 2023 год, чтобы при походе к своему нейл-мастеру вы не терялись в обилие цветов, оттенков и дизайнов. Отметим, что осенний маникюр — это не только темные тона, но и множество светлых, а иногда и неожиданных оттенков и дизайнов.

Тренды маникюра сезона осень 2023

Жемчужный маникюр

Перламутровый маникюр с легким сиянием универсален и практичен. Этот оттенок отлично смотрится на любой форме и длине ногтей, гармонирует с любым оттенком кожи.

Зеленые оттенки

Маникюр в зеленых тонах немного поможет забыть, что на календаре уже осень. Можно выбирать как более насыщенные оттенки, так и нежные и пастельные. Можно также смешивать сразу несколько тонов в одном дизайне.

Золото

Золото на ногтях этой осенью будет прекрасно гармонировать с золотом листвы на деревьях. Можно использовать фольгу в качестве акцента, а можно использовать полностью золотой лак.

Винные оттенки

Пришло время благородных бордовых оттенков. Они всегда выглядят интересно на ногтях любой длины.

Цвет латте

В тренде множество карамельных, ирисочных, шоколадных и кремовых оттенков. Теплые и привлекательные коричневые тона создают ощущение уюта и изысканности.

Ранее мы рассказывали, какой маникюр в моде будет в сентябре. Это время отказаться от осенней классики и сдержанных тонов — вы обязательно должны попробовать эти топ-5 крутейших дизайнов.