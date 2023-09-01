Стилист назвала 7 трендов сумок, которые подчеркнут ваш осенний образ (фото)

В моду вернулись большие сумки и клатчи

В последнее время дизайнеры предлагают такое разнообразие, что варианты есть на любой вкус. Но что точно известно, так это, что одним из трендов сумки осени 2023 года является модель красного цвета.

Персональный стилист Ната Москаленко отмечает, если говорить о формах, то здесь актуальны и саквояжи, и "бочонки" с "ведрами", и мягкие обтекаемые формы больших сумок и шоперов.

По цветам, как и в общих тенденциях, лидирует красный и все его оттенки, и металлик. Из трендовых новинок – это плетение из кожи (существует очень давно, но в трендах именно сейчас).

Если говорить о декоре, то здесь актуальны меха, блестки, цепи и перья. Самые главные тренды сумок таковы:

1. Большой клатч, или способ носки под рукой

2. "Бочонки" и "ведра"

3. Мягкие формы больших сумок и шоперов

4. Прямоугольный саквояж

5. Сумки в оттенках красного

6. Сумки из плетеной кожи

7. Декор: цепи, металлик, мех, перья, блестки

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