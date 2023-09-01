Эти джинсы точно есть в вашем шкафу: 5 антитрендов, которые давно пора выбросить (фото)

5 самых немодных джинсов, с которыми нужно попрощаться сию же минуту

В отличие от трендовых джинсов осени 2023 года, есть такие модели, которые давно вышли из моды, но все равно находятся в гардеробе многих женщин.

Каждую из моделей, которые в данный момент есть в антитрендах, можно успешно заменить более стильным альтернативным вариантом, пишет focus. Рассказываем, какие пять джинсовых тренды больше неактуальны, особенно этой осенью.

Рваные джинсы с хаотичными дырами

Мода возвращает нас к более сдержанным трендам, поэтому большие дырки следует исключить. Если всё же есть желание добавить немного "изюминки", то можно выбрать джинсы с несколькими небольшими наружными порезами на бедрах, чтобы придать образу оригинальности. Однако дырки, особенно на коленях, лучше оставить в прошлом.

Джинсы с колготами

Осень 2023 года абсолютно отказывается от такого тренда. Стилисты советуют сочетать интересные колготки с юбками и платьями.

Джинсы с блестками

Такие брюки считаются устаревшими и несовременными. Лучше выбирать простые однотонные джинсы с декоративными стразами, прикрепленными к краю передних карманов. Это идеальный вариант как для повседневной носки, так и для особых случаев.

Джеггинсы

В осеннем сезоне 2023 года они будут казаться неуместными и выглядеть дешево. Это связано с использованием более мягкой ткани, которая подчеркивает не только достоинства фигуры, но и ее недостатки, такие как целлюлит. Если вам нравится облегающий стиль, то лучше выбрать узкие джинсы. Они также не будут трендом осени, но при правильном выборе модели и стилизации могут стать базовой частью вашего гардероба на ближайшие месяцы.

Джинсы-бананы

Данные джинсы подходят в основном для длинноногих девушек, но для тех, у кого низкий рост, они могут создавать лишний объем в области бедер. Вместо этого, как модную альтернативу, лучше выбрать прямые классические джинсы или с небольшим расклешением к низу.

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