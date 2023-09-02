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Популярный тренд из TikTok: как стильно одеваться в эстетике Coastal granddaughter (фото, видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
Дайан Китон не раз играла героинь, одевающиеся в стиле Coastal granddaughter
Дайан Китон не раз играла героинь, одевающиеся в стиле Coastal granddaughter. Фото Коллаж

Соastal grandmother характеризуется умеренностью в фасонах и оттенках

Новый день – новая эстетика из TikTok это не только Old money. У Coastal granddaughter простейшая модная формула луков. Объtмный свитер или рубашка с мужского плеча и льняные белые брюки – это основные составляющие.

Об этом рассказывают эксперты блога о моде MODEISME. Эта эстетика вдохновлена героиней Дайан Китон из фильма Something's Gotta Give ("Что-то да отдашь"). Светлый гардероб и минимум деталей.

Также основа Coastal granddaughter – натуральность материалов, в основном хлопок и кашемир. Если подробнее исследовать тренд, то он больше о любви к морю и удовольствие от простых вещей. Но в модном мире Coastal granddaughter очень похожа на скандинавский минимализм.

Дайан Китон Мерил Стрип
Дайан Китон и Мерил Стрип играют героинь, одевающиеся в стиле Coastal granddaughter

Поэтому, если вам хочется повторить образы в этой эстетике, Birkenstock Boston (замшевые шлепанцы), прямые джинсы и кардиган идеально справятся с задачей.

Как одеваться в стиле Coastal granddaughter: идеи для образов

девушки вещи Coastal granddaughter
девушки вещи Coastal granddaughter
девушки вещи Coastal granddaughter
девушки вещи Coastal granddaughter
девушки вещи Coastal granddaughter
девушки одежда Coastal granddaughter
девушки одежда Coastal granddaughter
девушки одежда Coastal granddaughter
@lexnicoleta CG summer wardrobe staples 🌊👵🏻#coastalgrandmother #capsulewardrobe ♬ original sound - Lex | Coastal Grandmother

Также "Телеграф" рассказывал, как стилизовать образ в стиле old money для мужчин. Его поклонником, кстати, является итальянский актер Микеле Морроне, ставший звездой эротического польского фильма "365 дней".

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#Мода #Стиль