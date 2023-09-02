Популярный тренд из TikTok: как стильно одеваться в эстетике Coastal granddaughter (фото, видео)

Соastal grandmother характеризуется умеренностью в фасонах и оттенках

Новый день – новая эстетика из TikTok это не только Old money. У Coastal granddaughter простейшая модная формула луков. Объtмный свитер или рубашка с мужского плеча и льняные белые брюки – это основные составляющие.

Об этом рассказывают эксперты блога о моде MODEISME. Эта эстетика вдохновлена героиней Дайан Китон из фильма Something's Gotta Give ("Что-то да отдашь"). Светлый гардероб и минимум деталей.

Также основа Coastal granddaughter – натуральность материалов, в основном хлопок и кашемир. Если подробнее исследовать тренд, то он больше о любви к морю и удовольствие от простых вещей. Но в модном мире Coastal granddaughter очень похожа на скандинавский минимализм.

Дайан Китон и Мерил Стрип играют героинь, одевающиеся в стиле Coastal granddaughter

Поэтому, если вам хочется повторить образы в этой эстетике, Birkenstock Boston (замшевые шлепанцы), прямые джинсы и кардиган идеально справятся с задачей.

Как одеваться в стиле Coastal granddaughter: идеи для образов

Также "Телеграф" рассказывал, как стилизовать образ в стиле old money для мужчин. Его поклонником, кстати, является итальянский актер Микеле Морроне, ставший звездой эротического польского фильма "365 дней".