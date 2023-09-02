Не то пальто: пять антитрендов, которые добавляют вам возраст и выглядят безвкусно (фото)
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О чем думали дизайнеры, создавая шерстяное пальто с капюшоном?
Шерстяное пальто — неотъемлемый элемент базового гардероба, который нельзя оставить в стороне в холодное время года. Однако не все его модели способны остаться актуальными в быстро меняющемся мире моды.
Некоторые пальто, которые могли быть популярными несколько лет назад, сегодня абсолютно не соответствуют современным стандартам стиля. Вот пять моделей, которые стоит выбросить уже сейчас.
1. С коротким рукавом
Если вы устали от классического стиля, рассмотрите замену обычной модели с короткими рукавами на кейп. Этот элемент гардероба придаст вашему облику гораздо больше выразительности и современности.
2. Длина миди
Пальто, которые заканчиваются выше колена, представляют собой пережиток прошлого. Лучше выбирать модели, которые достигают щиколотки. Осенью на пике популярности будут пальто макси-длины, почти касающиеся подошвы.
3. С капюшоном
Дизайнеры советуют заменить его на пальто с меховой отделкой.
4. Короткое на запах
Пальто-халат в черном, сером или оттенке кэмел является вечной классикой. Однако чтобы оно могло противостоять переменам в моде, необходимо учесть несколько важных аспектов. В первую очередь, следует обратить внимание на качество материала, который сохранит свой вид на протяжении многих лет. Во-вторых, важна длина. Стильное пальто-халат на запах должно обязательно быть ниже колена или достигать щиколотки.
5. На молнии
Можно сохранить молнии для пуховиков и курток, а при выборе пальто предпочтение следует отдавать моделям с пуговицами или даже вовсе без застежки, с поясом или ремнем.
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