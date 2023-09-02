Не то пальто: пять антитрендов, которые добавляют вам возраст и выглядят безвкусно (фото)

О чем думали дизайнеры, создавая шерстяное пальто с капюшоном?

Шерстяное пальто — неотъемлемый элемент базового гардероба, который нельзя оставить в стороне в холодное время года. Однако не все его модели способны остаться актуальными в быстро меняющемся мире моды.

Некоторые пальто, которые могли быть популярными несколько лет назад, сегодня абсолютно не соответствуют современным стандартам стиля. Вот пять моделей, которые стоит выбросить уже сейчас.

1. С коротким рукавом

Если вы устали от классического стиля, рассмотрите замену обычной модели с короткими рукавами на кейп. Этот элемент гардероба придаст вашему облику гораздо больше выразительности и современности.

2. Длина миди

Пальто, которые заканчиваются выше колена, представляют собой пережиток прошлого. Лучше выбирать модели, которые достигают щиколотки. Осенью на пике популярности будут пальто макси-длины, почти касающиеся подошвы.

3. С капюшоном

Дизайнеры советуют заменить его на пальто с меховой отделкой.

4. Короткое на запах

Пальто-халат в черном, сером или оттенке кэмел является вечной классикой. Однако чтобы оно могло противостоять переменам в моде, необходимо учесть несколько важных аспектов. В первую очередь, следует обратить внимание на качество материала, который сохранит свой вид на протяжении многих лет. Во-вторых, важна длина. Стильное пальто-халат на запах должно обязательно быть ниже колена или достигать щиколотки.

5. На молнии

Можно сохранить молнии для пуховиков и курток, а при выборе пальто предпочтение следует отдавать моделям с пуговицами или даже вовсе без застежки, с поясом или ремнем.

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