Как нарисовать на ногтях бабочку-монарха: простой пример маникюра на видео

Очень крутая идея для осеннего маникюра

В каждом новом сезоне появляются свежие модные тенденции в маникюре. Яркие оттенки, характерные для лета, сменяются насыщенными и глубокими цветами. Профессионалы ногтевого дизайна предлагают новые, хорошо забытые старые стили и направления. В этом сезоне на ногтях особенно популярными будут узоры с изображением бабочек.

Мастер маникюра из США, известная как amberjhnails, продемонстрировала на своей странице в Инстаграме, как она создает изображение бабочки-монарха на ногтях. "Бабочки Монарх. Во время недавнего отпуска я увидела так много этих прекрасных бабочек, что мне просто пришлось нарисовать их на ногтях", – написала мастер.

С использованием тонкой кисти на основе молочного оттенка она создала изображение оранжевой бабочки, внесла желтые оттенки в ее крылья. Мастер придала контур и жилки на крыльях с помощью черного лака, а для акцентов использовала белые точки.

Сентябрь, как месяц с переменчивой погодой, предоставляет нам возможность творчески подойти к созданию стильных образов. А ногтевое искусство — это бескрайний мир возможностей. Ранее мы рассказывали, какие тренды маникюра актуальны осенью 2023 года.