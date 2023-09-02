Не прячьте весь летний гардероб: какие легкие вещи можно миксовать в осенних луках (фото)

Осенняя погода меняется быстро, и будьте к этому готовы

Ранняя осень – лучший период для экспериментов, здесь можно прекрасно миксовать фактуры, цвета, играть с многослойностью, не умирая от жары. Часто этот период застает нас врасплох, и мы не успеваем подготовиться.

Чтобы сделать переход из летнего гардероба к осеннему более плавным, можно смело использовать некоторые летние вещи и миксовать их в осенних луках. Об этом пишет стилист Maryna Fadieieva в своем модном блоге в Инстаграм.

Какие летние вещи можно носить осенью

Вязаные штаны кроше. Классно сочетать с пиджаками и рубашками.

Соломенные и плетенные сумки. Давно известно, что такие сумки идеально подойдут не только для пляжных, но и для городских образов.

Летние топы продолжаем носить осенью в качестве первого слоя, сочетая с кардиганами, рубашками и пиджаками.

Шелковые платки. Незаменимый многофункциональный аксессуар. Для разнообразия можно повязать на плечи, совмещая со свитером, пиджаком или тренчем.

Джинсовые юбки. Продолжаем носить, пока погода позволяет голые ноги.

Костюмные жилеты. Летом носим самостоятельно как топ, а осенью можно экспериментировать с многослойными образами.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие вещи стоит добавить в осенний гардероб в 2023 году. С помощью такой одежды вы станете королевой стиля.