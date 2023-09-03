Тренды осени 2023: какие аксессуары могут повысить ваш градус стиля сегодня (фото)

Они сделают любой образ более интересным и оригинальным

Аксессуары, непременно, составляют неотъемлемую часть любого образа. Они являются своего рода "волшебным средством", которое придает аутфиту большую детализацию и интересность, обогащает его текстурой и металлическими элементами. Это все – тренды, которые составляют осенний образ.

Украинский стилист Анна (anna.le.nova) рассказала, какие аксессуары можно включить в свой гардероб этой осенью. Они сделают любой образ более интересным и оригинальным, отмечает эксперт. Главными трендами осеннего сезона являются пояс-шнур, галстук, перчатки, корсет, пояс-цепочка, банты и завязки.

Пояс-шнур

Галстук

Перчатки

Корсеты

Пояс-цепочка

Банты и завязки

Напомним, что в последнее время дизайнеры предлагают такое разнообразие вещей, что варианты есть на любой вкус. К примеру, одним из трендов сумки осени 2023 года является модель красного цвета.

Также мы рассказывали об офисных образах на раннюю осень, которые актуальны. Следует предупредить, что дешевая бижутерия не произведет положительного впечатления у вашего руководства и коллег, а вот мягкие сумки и кожаные штаны перехватят дыхание окружающих.