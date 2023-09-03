Бордо – хит этой осени: топ-10 идей маникюра, который привлечет все взгляды (фото)

Классика, которая не стареет, это нейл-арт в винных тонах

С наступлением осени в моду входят более глубокие оттенки, что отражается и на последних нейл-тенденциях. Вне времени остается актуальным цвет бордо, который особенно удачно вписывается в тренды маникюра в этом сезоне.

"Телеграф публикует десять идей маникюра для осени 2023. Дизайн в бордовых тонах украсит ногти разных форм и длин.

Бордовый, марсала, бургундский, все оттенки красного вина и даже крови – вот модная палитра цветов в осеннем сезоне. Вы можете покрыть ногти одним лаком. Нейл-арт в оттенке бордо сделает ваш нейл-арт глубоким, насыщенным и лаконичным. Это едва ли не базовый цвет маникюра, который дополнит любой осенний образ.

Альтернативное решение – комбинировать оттенки. К бордовому подойдет золотистый, белый, голубой, черный и не только. Смело экспериментируйте с нейл-дизайном. Можно добавить на ногти декор в виде фольги или камней или же соединить матовую и глянцевую основы. Даже обычные бордовые кончики ногтей поднимут привычный французский маникюр на новый уровень.

Идеи маникюра в бордовом цвете на осень 2023

Если бордовые ногти кажутся вам слишком яркими, то попробуйте обратить внимание на актуальную коричневую палитру. Особенно популярен в осеннее время маникюр а-ля латте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие формы ногтей в тренде этой осенью. Выбор правильной поможет добиться идеального маникюра.