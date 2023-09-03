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Бордо – хит этой осени: топ-10 идей маникюра, который привлечет все взгляды (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Автор
Бордовые ногти украсят любой осенний образ Новость обновлена 03 сентября 2023, 17:37
Бордовые ногти украсят любой осенний образ. Фото Freepik

Классика, которая не стареет, это нейл-арт в винных тонах

С наступлением осени в моду входят более глубокие оттенки, что отражается и на последних нейл-тенденциях. Вне времени остается актуальным цвет бордо, который особенно удачно вписывается в тренды маникюра в этом сезоне.

"Телеграф публикует десять идей маникюра для осени 2023. Дизайн в бордовых тонах украсит ногти разных форм и длин.

Бордовый, марсала, бургундский, все оттенки красного вина и даже крови – вот модная палитра цветов в осеннем сезоне. Вы можете покрыть ногти одним лаком. Нейл-арт в оттенке бордо сделает ваш нейл-арт глубоким, насыщенным и лаконичным. Это едва ли не базовый цвет маникюра, который дополнит любой осенний образ.

Альтернативное решение – комбинировать оттенки. К бордовому подойдет золотистый, белый, голубой, черный и не только. Смело экспериментируйте с нейл-дизайном. Можно добавить на ногти декор в виде фольги или камней или же соединить матовую и глянцевую основы. Даже обычные бордовые кончики ногтей поднимут привычный французский маникюр на новый уровень.

Идеи маникюра в бордовом цвете на осень 2023

Красные змеиные ногти
Бордовый маникюр
Красно-белый маникюр
Бордовый маникюр
Бордовый маникюр
Бордовый маникюр
Бордовый маникюр
Бордовый маникюр
Бордовый маникюр
Бордовый маникюр

Если бордовые ногти кажутся вам слишком яркими, то попробуйте обратить внимание на актуальную коричневую палитру. Особенно популярен в осеннее время маникюр а-ля латте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие формы ногтей в тренде этой осенью. Выбор правильной поможет добиться идеального маникюра.

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