Сапоги-носки, кожа, кардиган и не только: топ-8 вещей, которые сделают из вас королеву трендов (фото)

Стоит добавить в осенний гардероб пару-тройку горячих трендов

В 2023 году осенние тренды впечатляют разнообразием стилей, фасонов и цветов. Даже одна ультрамодная вещь способна вывести ваш образ на новый уровень.

Как модно одеваться этой осенью? О топ-8 обязательных вещах в сезонном гардеробе пишет стилистка под ником @stylist.inna в Instagram.

Так, в этом сезоне набирают популярность костюмы – трикотажные или с вечно актуальным принтом полоска, а также прозрачные юбки, леггинсы, которые можно вписать в контрастные по стилю образы. Традиционно в трендах осеннего периода уютные кардиганы, облегающие лонгсливы и вещи из кожи, последние носим по принципу "все и сразу".

Что касается обуви, то прежде всего стоит обратить внимание на балетки с острым носом. На более прохладную погоду выбирайте модные сапоги-носки. Трендовая пара обуви значительно повысит градус стиля в вашем осеннем аутфите и позволит вам блистать при любых погодных условиях.

Тренды осени 2023

Кардиганы

Леггинсы

Полоска

Прозрачность

Логслив

Трикотаж

Кожа

Балетки

Трендовая обувь

Ранее "Телеграф" рассказывал о трендах на верхнюю одежду осенью 2023 года. Советами поделился известный украинский дизайнер Андре Тан. Кожа и деним – в топе в ближайшие три месяца.