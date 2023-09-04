Не просто черный: десять стильных идей маникюра, актуальных в любое время года (фото)

Черный цвет остается в топе нейл-тенденций круглый год

Как бы не менялись тенденции маникюра этой осенью, всегда есть что-то вечное и вневременное. Уже давно классикой нейл-арта стал черный цвет, который украсит ногти любых форм и длин.

"Телеграф" публикует десять стильных идей маникюра в черном цвете. Такой нейл-дизайн отлично впишется в осенние образы.

Просто черный лак на ногтях может показаться скучным, поэтому можно разнообразить ваш маникюр с помощью матового покрытия. В таком варианте черный нейл-арт кажется более глубоким, стильным и сдержанным.

Если же черный цвет на каждом ногте вас пугает, то добавьте к дизайну другие оттенки. Идеальной комбинацией станут нюдовые тона и белый цвет. Не менее удачная идея – сделать мраморный маникюр, а черный лак нанести лишь на несколько ногтей.

Смело экспериментируйте с дизайном. Особенно популярны абстрактные рисунки на черном фоне. Также всегда актуальна золотистая фольга, с черным она сделает ваши ногти эффектными. Самые смелые модницы могут выбрать сочетание черного лака с анималистическим принтом.

Идеи маникюра в черном цвете

Яркий принт

Золотистый декор

Мраморный дизайн

Стильные рисунки

Эффектный нейл-арт

Лаконичный дизайн

Идея маникюра на осень

Контраст фактур

Оригинальный нейл-дизайн

Черно-белый микс

Ранее "Телеграф" рассказывал, что не выходит из трендов нейл-арта французский маникюр. Но если классический дизайн вам наскучил, есть способы разнообразить френч.