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Не просто черный: десять стильных идей маникюра, актуальных в любое время года (фото)

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Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Черный маникюр – вечная классика
Черный маникюр – вечная классика. Фото Pexels

Черный цвет остается в топе нейл-тенденций круглый год

Как бы не менялись тенденции маникюра этой осенью, всегда есть что-то вечное и вневременное. Уже давно классикой нейл-арта стал черный цвет, который украсит ногти любых форм и длин.

"Телеграф" публикует десять стильных идей маникюра в черном цвете. Такой нейл-дизайн отлично впишется в осенние образы.

Просто черный лак на ногтях может показаться скучным, поэтому можно разнообразить ваш маникюр с помощью матового покрытия. В таком варианте черный нейл-арт кажется более глубоким, стильным и сдержанным.

Если же черный цвет на каждом ногте вас пугает, то добавьте к дизайну другие оттенки. Идеальной комбинацией станут нюдовые тона и белый цвет. Не менее удачная идея – сделать мраморный маникюр, а черный лак нанести лишь на несколько ногтей.

Смело экспериментируйте с дизайном. Особенно популярны абстрактные рисунки на черном фоне. Также всегда актуальна золотистая фольга, с черным она сделает ваши ногти эффектными. Самые смелые модницы могут выбрать сочетание черного лака с анималистическим принтом.

Идеи маникюра в черном цвете

Маникюр с принтом леопард
Яркий принт
Черно-золотой маникюр
Золотистый декор
Мраморный маникюр
Мраморный дизайн
Черно-белый маникюр
Стильные рисунки
Маникюр с луной
Эффектный нейл-арт
Черно-белый маникюр
Лаконичный дизайн
Черно-бежевый маникюр
Идея маникюра на осень
Черный маникюр
Контраст фактур
Черный маникюр
Оригинальный нейл-дизайн
Черный маникюр
Черно-белый микс

Ранее "Телеграф" рассказывал, что не выходит из трендов нейл-арта французский маникюр. Но если классический дизайн вам наскучил, есть способы разнообразить френч.

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