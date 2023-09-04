Не нужно быть шопоголиком: три правила обновления гардероба от модного стилиста

Матвей Калугин развеял стереотипы и рассказал, как покупает новые вещи для себя

В обществе существует стереотип, что стилист — это невероятный шопоголик, который каждый сезон охотится за горячими трендами и тратит все доходы на одежду. Многие люди в это верят и поступают таким образом даже сейчас, чтобы в погоне за новыми вещами не пропустить ни один модный тренд осени 2023.

Однако это не обязательно должно быть так. О своей стратегии обновления гардероба рассказал в Instagram стилист Матвей Калугин.

Он руководствуется такими правилами:

Раз в полгода делать поддерживающий разбор гардероба. Очищать шкаф от того, что уже не отвечает внутренним ощущениям или потеряло презентабельный вид. "Сам процесс дает понимание "слабых зон" в гардеробе, которые следует проработать и дополнить", — отмечает стилист. Не привязываться к шопgингу исключительно на распродажах. Покупать на sale только в случае, если вещь действительно нравится и нужна. Не покупать "на всякий случай" или "потому что выгодно", даже если скидки очень хорошие. Лучше потратить средства на действительно стоящие вещи, даже если и по полному ценнику.

Стилист рассказал, что в начале года вообще не покупал новые вещи, весной приобрел несколько позиций на лето (футболки, аксессуары, одни джинсы) и универсальные кроссовки, которые требовались давно. И летом приобрел еще три вещи.

Отсюда третье правило: не создавать для себя шоппинг-листы. Поэтому не обязательно обновлять весь гардероб полностью, скорее дополнять его интересными позициями или заменять какие-то базовые.

По итогу стилист рекомендовал: нет нужды — не покупать, каким бы трендовым или выгодным это ни было. Захотелось прямо сейчас и с вещью уже видны разные образы — брать!

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