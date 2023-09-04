Тренды лета, которые остаются еще и на осень: какие вещи не стоит прятать в шкаф (фото)

Некоторые летние вещи не прячьте далеко

Несмотря на то, что погода продолжает быть летней, на дворе уже осень, а значит, что в силу вступают новые модные "правила и законы". То есть пора обращать внимание на осенние модные тренды и тенденции 2023 года.

Стилист kenik.anna в своем модном блоге в Инстаграм, поделилась топ-7 трендами, на которые стоит обязательно обратить внимание этой осенью. Стоит отметить, что большинство из них "родом из лета", поэтому не откладывайте некоторые летние вещи в дальний ящик.

Тренды осени 2023:

Офисный стиль, именно не смарт-кежуал, а офисно-приближенный к официально-деловому, классический. Особенно костюмы.

Твидовые жакеты остаются с нами. Прибавляют нотку леди-стиля и статусности образа.

Красный цвет — он присутствовал и в летних трендах и переходит с нами дальше.

Пояса, ремни четко на талии, могут быть узкие, широкие, основная деталь — на талии подчеркивая ее.

Юбки строгие, сдержанные, лаконичные, четкие, в длинах: до колен, меди и макси. Часто показывали карандаши-юбки.

Стиль "lady like" и "old money" переходят тоже в новый сезон.

Интересные детали: манжеты и воротничок рубашки, блузы поверх блейзера.

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