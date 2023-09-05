С отметкой "Обязательно": 7 трендов, с которыми вы будете выглядеть круто осенью (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 709
Если вам не хватало драйва в осенней капсуле, это ваш шанс
Конец лета уже ознаменовался обновлением гардероба на осень. Приняла популярный тренд на красный цвет супермодель Хейли Бибер, а разные бренды готовятся представить новые коллекции байкерских курток.
TikTok и стритстайл дали понять, что самым главным трендом сезона 2023 года стали мотоботы, делятся эксперты блога о моде и стиле MODEISME. Так что если вы искали драйвовое ощущение в осенней гардеробной коллекции, это ваша возможность.
Стейтмент-серьги постоянно входят в список трендов, и вам следует обратить внимание на большие золотые модели или винтажные клипсы. Следующим обязательным элементом вашего гардероба должно быть белое пальто, отличную стилизацию которого продемонстрировали бренды The Row и Khaite.
Топ с круглым вырезом
Моточеботы
Облегающий кардиган
Байкерская винтажная куртка
Стейтмент-серьги
Белое пальто
Кстати, актуальной в этом году стала модная эстетика Coastal granddaughter. Мы рассказывали, что в модном мире она очень похожа на скандинавский минимализм: основные составляющие – это объемный свитер или рубашка с мужского плеча и льняные белые брюки.