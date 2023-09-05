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С отметкой "Обязательно": 7 трендов, с которыми вы будете выглядеть круто осенью (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Хейли Бибер уже подхватила тренд на красный цвет
Хейли Бибер уже подхватила тренд на красный цвет. Фото Getty Images

Если вам не хватало драйва в осенней капсуле, это ваш шанс

Конец лета уже ознаменовался обновлением гардероба на осень. Приняла популярный тренд на красный цвет супермодель Хейли Бибер, а разные бренды готовятся представить новые коллекции байкерских курток.

TikTok и стритстайл дали понять, что самым главным трендом сезона 2023 года стали мотоботы, делятся эксперты блога о моде и стиле MODEISME. Так что если вы искали драйвовое ощущение в осенней гардеробной коллекции, это ваша возможность.

Стейтмент-серьги постоянно входят в список трендов, и вам следует обратить внимание на большие золотые модели или винтажные клипсы. Следующим обязательным элементом вашего гардероба должно быть белое пальто, отличную стилизацию которого продемонстрировали бренды The Row и Khaite.

Хейли Бибер
Хейли Бибер уже подхватила тренд на красный цвет

Топ с круглым вырезом

Топ с круглым вырезом

Моточеботы

Моточеботы

Облегающий кардиган

Облегающий кардиган

Байкерская винтажная куртка

Байкерская винтажная куртка

Стейтмент-серьги

Стейтмент серьги

Белое пальто

Белое пальто

Кстати, актуальной в этом году стала модная эстетика Coastal granddaughter. Мы рассказывали, что в модном мире она очень похожа на скандинавский минимализм: основные составляющие – это объемный свитер или рубашка с мужского плеча и льняные белые брюки.

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#Мода #Стиль #Тренды