Эта осень будет яркой: самые стильные и трендовые цвета маникюра от Института цвета Pantone (фото)

Viva Magenta по прежнему остается цветом 2023 года

Перед началом каждого модного сезона Институт цвета Pantone называет актуальную палитру трендовых цветов и оттенков. Поскольку новый осенний сезон уже наступил, пора бы ознакомиться с этим списком, чтобы у своего нейл-мастера не ломать голову, что же сделать на ногтях.

Стоит отметить, что такой яркой и смелой осень давно не была. Поэтому можете смело обращать внимание на более насыщенные и яркие цвета, а не делать маникюр в "стандартных" темных тонах. Хотя нюдовые, бежевые и молочные оттенки со счетов сбрасывать не нужно — это писк 2023 года.

Самые модные цвета маникюра осени 2023 от Pantone

Розово-фиолетовый

Это уже полюбившаяся нам фуксия, но с красноватым оттенком. Яркий цвет, который заряжает и поддерживает энергичный настрой.

Уже знакомая всем Viva Magenta

По версии Pantone, этот цвет сохранит свою популярность и в 2024 году.

Кольраби или цвет молодой капусты

Именно он в осенней палитре отражает интерес к природе, здоровому образу жизни и здоровому питанию. Да и в целом, добавляет яркости и пикантности осенней палитре 2023/2024.

Персидская драгоценность

Благородный синий оттенок, так похожий на полудрагоценный лазурит. В целом, вся осенняя палитра довольно "тёплая", а оттенок Persian Jewel привносит в неё "охлаждающий" эффект.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие формы ногтей в тренде этой осенью. Выбор правильной поможет добиться идеального маникюра.