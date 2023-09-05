Укр

Эта осень будет яркой: самые стильные и трендовые цвета маникюра от Института цвета Pantone (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
Обязательно обратите внимание на эти оттенки осенью 2023 года
Обязательно обратите внимание на эти оттенки осенью 2023 года. Фото Pexels

Viva Magenta по прежнему остается цветом 2023 года

Перед началом каждого модного сезона Институт цвета Pantone называет актуальную палитру трендовых цветов и оттенков. Поскольку новый осенний сезон уже наступил, пора бы ознакомиться с этим списком, чтобы у своего нейл-мастера не ломать голову, что же сделать на ногтях.

Стоит отметить, что такой яркой и смелой осень давно не была. Поэтому можете смело обращать внимание на более насыщенные и яркие цвета, а не делать маникюр в "стандартных" темных тонах. Хотя нюдовые, бежевые и молочные оттенки со счетов сбрасывать не нужно — это писк 2023 года.

Самые модные цвета маникюра осени 2023 от Pantone

  • Розово-фиолетовый

Это уже полюбившаяся нам фуксия, но с красноватым оттенком. Яркий цвет, который заряжает и поддерживает энергичный настрой.

Розово-фиолетовый
маникюр в цвете фуксия 2023
маникюр в цвете фуксия
розово-фиолетовый маникюр
  • Уже знакомая всем Viva Magenta

По версии Pantone, этот цвет сохранит свою популярность и в 2024 году.

Viva Magenta
маникююр вива маджента с дизайном
маникююр вива маджента на овальные ногти
маникююр вива маджента
  • Кольраби или цвет молодой капусты

Именно он в осенней палитре отражает интерес к природе, здоровому образу жизни и здоровому питанию. Да и в целом, добавляет яркости и пикантности осенней палитре 2023/2024.

Кольраби
салатовый маникююр кольраби
салатовый маникююр с дизайном
салатовый маникююр на длинные ногти
  • Персидская драгоценность

Благородный синий оттенок, так похожий на полудрагоценный лазурит. В целом, вся осенняя палитра довольно "тёплая", а оттенок Persian Jewel привносит в неё "охлаждающий" эффект.

Персидская драгоценность
голубой маникююр на овальные ногти
голубой маникююр на квадратные ногти
голубой маникююр на длинные ногти

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие формы ногтей в тренде этой осенью. Выбор правильной поможет добиться идеального маникюра.

Теги:
#Мода #Маникюр