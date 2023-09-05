Макси, оверсайз и не только: топ-7 трендов лета, с которыми вы будете выглядеть модно этой осенью
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В тренде останутся и жилеты, и оверсайз поло и лонги
Хотя первый день осени кого-то порадовал после летней жары, а кого-то испугал внезапным похолоданием, погода в Украине на сентябрь дает возможность пока не прятать летние вещи подальше. Давайте узнаем, какие тренды переходят в осенний гардероб.
Что из вещей, которые вы носили этим летом, остается с вами и дальше? В своем модном блоге в Instagram рассказала стилист Ольга Литвинова.
Тренды осени 2023
- Длина макси. Юбки и платья максимальной длины будут трендом и этой осенью.
- Лаконичность — она, как и минимализм, актуальна всегда, но бывают сезоны, когда они особенно актуальны.
- Красный — этой осенью будет во многих коллекциях. Если вы не очень представляете его в своем гардеробе, но хочется экспериментировать – выбирайте обувь и аксессуары. Это удачное решение придать цвет, но при этом чувствовать себя комфортно с ним, равномерно добавляя его в одежду и переходя в портретную зону.
- Тотал деним образы (total denim look). Здесь на Литвинова скомбинировала в одном образе разные направления.
- Кружево — тренд, набрав большие обороты, уверенно их держит.
- Жилеты и костюм-решения с жилетами.
Стилист добавила, что в тренде остаются спортивные оверсайз поло и лонги. При этом приветствуются большие надписи на них.
Отметим, в total denim образе не обязательно сочетать джинсы с джинсовой рубашкой одного цвета. Это может быть как серый верх и голубой низ, так и любые другие сочетания, которые вам к лицу. Хорошо сочетается с тотал деним луком, а также позволяет чувствовать себя комфортнее трикотажный топ, надетый под рубашку.
Ранее стилист Матвей Калугин развеял стереотипы и рассказал, как покупает новые вещи для себя. Он посоветовал, как часто нужно обновлять гардероб, чтобы не быть шопоголиком.