Макси, оверсайз и не только: топ-7 трендов лета, с которыми вы будете выглядеть модно этой осенью

В тренде останутся и жилеты, и оверсайз поло и лонги

Хотя первый день осени кого-то порадовал после летней жары, а кого-то испугал внезапным похолоданием, погода в Украине на сентябрь дает возможность пока не прятать летние вещи подальше. Давайте узнаем, какие тренды переходят в осенний гардероб.

Что из вещей, которые вы носили этим летом, остается с вами и дальше? В своем модном блоге в Instagram рассказала стилист Ольга Литвинова.

Тренды осени 2023

Длина макси. Юбки и платья максимальной длины будут трендом и этой осенью.

​ Лаконичность — она, как и минимализм, актуальна всегда, но бывают сезоны, когда они особенно актуальны.

— она, как и минимализм, актуальна всегда, но бывают сезоны, когда они особенно актуальны. Красный — этой осенью будет во многих коллекциях. Если вы не очень представляете его в своем гардеробе, но хочется экспериментировать – выбирайте обувь и аксессуары. Это удачное решение придать цвет, но при этом чувствовать себя комфортно с ним, равномерно добавляя его в одежду и переходя в портретную зону.

Тотал деним образы (total denim look). Здесь на Литвинова скомбинировала в одном образе разные направления.

Кружево — тренд, набрав большие обороты, уверенно их держит.

— тренд, набрав большие обороты, уверенно их держит. Жилеты и костюм-решения с жилетами.

Стилист добавила, что в тренде остаются спортивные оверсайз поло и лонги. При этом приветствуются большие надписи на них.

Отметим, в total denim образе не обязательно сочетать джинсы с джинсовой рубашкой одного цвета. Это может быть как серый верх и голубой низ, так и любые другие сочетания, которые вам к лицу. Хорошо сочетается с тотал деним луком, а также позволяет чувствовать себя комфортнее трикотажный топ, надетый под рубашку.

Ранее стилист Матвей Калугин развеял стереотипы и рассказал, как покупает новые вещи для себя. Он посоветовал, как часто нужно обновлять гардероб, чтобы не быть шопоголиком.