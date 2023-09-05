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Не только ковбойки и балетки: топ-6 пар обуви, которые дополнят любой образ этой осенью (фото)

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Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Обувь – важная часть образа
Обувь – важная часть образа. Фото Pexels

В моде в этом сезоне как классические лодочки, так и а-ля мужские ботинки

Осенний образ будет удачным, если подобрать актуальную сумку и трендовую обувь. В этом сезоне популярные разные модели ботинок, сапог и туфлей, которые украсят ваши аутфиты.

Какую обувь носим осенью 2023? Подробнее о шести главных трендах рассказывает стилистка Ната Москаленко в Instagram.

Так, большинство обувных тенденций перекочевали к нам с прошлых сезонов. Так что если у вас уже есть базовая пара сапог или ботинок, смело вплетайте ее в новые осенние наряды. Именно обувь поможет завершить образ и подчеркнуть в нем тот или иной стиль. Ботинки, туфли или сапоги могут быть не только удобными, а и стильными.

Какая обувь в моде осенью 2023:

  • Классические туфли-лодочки;
  • Пара мужских туфель (дерби, монки, лоферы);
  • Ковбойские ботинки;
  • Балетки или туфли "Мэри Джейн";
  • Пара гранжевых сапог;
  • Слоучи сапог (то есть с широким голенищем).

Тренды обуви в сезоне осень 2023

Осенняя обувь
А-ля мужская обувь
Ботинки в стиле гранж
Стиль гранж в моде
Туфли лодочки
Вечная классика
Балетки
Балетки все еще в моде
Осенние сапоги
Идеальные сапоги на осень
Ковбойские сапоги
Базовая осенняя обувь

Ранее "Телеграф" рассказывал, что не менее важная задача – подобрать к наряду актуальные аксессуары. Этой осенью популярны галстуки, банты, пояса-цепочки, перчатки и не только.

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#Обувь #Тренды