Не только ковбойки и балетки: топ-6 пар обуви, которые дополнят любой образ этой осенью (фото)

В моде в этом сезоне как классические лодочки, так и а-ля мужские ботинки

Осенний образ будет удачным, если подобрать актуальную сумку и трендовую обувь. В этом сезоне популярные разные модели ботинок, сапог и туфлей, которые украсят ваши аутфиты.

Какую обувь носим осенью 2023? Подробнее о шести главных трендах рассказывает стилистка Ната Москаленко в Instagram.

Так, большинство обувных тенденций перекочевали к нам с прошлых сезонов. Так что если у вас уже есть базовая пара сапог или ботинок, смело вплетайте ее в новые осенние наряды. Именно обувь поможет завершить образ и подчеркнуть в нем тот или иной стиль. Ботинки, туфли или сапоги могут быть не только удобными, а и стильными.

Какая обувь в моде осенью 2023:

Классические туфли-лодочки;

Пара мужских туфель (дерби, монки, лоферы);

(дерби, монки, лоферы); Ковбойские ботинки;

Балетки или туфли "Мэри Джейн";

Пара гранжевых сапог;

Слоучи сапог (то есть с широким голенищем).

Тренды обуви в сезоне осень 2023

А-ля мужская обувь

Стиль гранж в моде

Вечная классика

Балетки все еще в моде

Идеальные сапоги на осень

Базовая осенняя обувь

Ранее "Телеграф" рассказывал, что не менее важная задача – подобрать к наряду актуальные аксессуары. Этой осенью популярны галстуки, банты, пояса-цепочки, перчатки и не только.