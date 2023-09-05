Не только ковбойки и балетки: топ-6 пар обуви, которые дополнят любой образ этой осенью (фото)
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В моде в этом сезоне как классические лодочки, так и а-ля мужские ботинки
Осенний образ будет удачным, если подобрать актуальную сумку и трендовую обувь. В этом сезоне популярные разные модели ботинок, сапог и туфлей, которые украсят ваши аутфиты.
Какую обувь носим осенью 2023? Подробнее о шести главных трендах рассказывает стилистка Ната Москаленко в Instagram.
Так, большинство обувных тенденций перекочевали к нам с прошлых сезонов. Так что если у вас уже есть базовая пара сапог или ботинок, смело вплетайте ее в новые осенние наряды. Именно обувь поможет завершить образ и подчеркнуть в нем тот или иной стиль. Ботинки, туфли или сапоги могут быть не только удобными, а и стильными.
Какая обувь в моде осенью 2023:
- Классические туфли-лодочки;
- Пара мужских туфель (дерби, монки, лоферы);
- Ковбойские ботинки;
- Балетки или туфли "Мэри Джейн";
- Пара гранжевых сапог;
- Слоучи сапог (то есть с широким голенищем).
Тренды обуви в сезоне осень 2023
Ранее "Телеграф" рассказывал, что не менее важная задача – подобрать к наряду актуальные аксессуары. Этой осенью популярны галстуки, банты, пояса-цепочки, перчатки и не только.