Кружево, объемные плечи, красный цвет и еще пять трендов осени-2023: что носим в этом сезоне (фото)

Разнообразие модных тенденций приятно впечатляет

В осеннем сезоне многие летние тренды остаются актуальными, но появляются и новые тенденции. В топе оказались перья, капюшоны, кружево, а вот среди цветов лидирует красный.

Как модно одеваться в сезоне осень-2023? Подробнее рассказывает украинская стилистка Яна Платонова в своем блоге в Instagram.

Так, стилистка обращает внимание на восемь горячих трендов нового сезона. Некоторые из тенденций, как например металлик, давно знакомы модницам. Другие же идеи с подиумов лишь набираю популярность.

Тренды осени 2023:

Перья. Такой декор украсит любые элементы одежды, включая брюки, жилеты, пиджаки и платья.

Металлик. Кроме полюбившихся серебра и золота появляются цветные варианты и люрекс.

Кружево. Этот материал возвращается в моду.

Объемные плечи. Эффектный силуэт снова актуален.

Каптур. Необычный головной убор дизайнеры используют при создании платьев, топов и свитеров.

Красный цвет. Все оттенки красной палитры популярны нынешней осенью.

Серые тона. В моде тотал образы в сером цвете, к слову, очень универсальном.

Черно-белое сочетание. Ахроматические образы оказались на пике трендов в этом сезоне.

Тренды осени 2023

Металлическая палитра

Одежда с перьями

Эффектный крой

Трендовый силуэт

Вещи с кружевом

Серые тона

Вечная классика

Король трендов

Ранее "Телеграф" рассказывал, что при формировании стильного осеннего образа играет роль обувь. Осенью 2023 года в топе трендов оказались пары сапог, ботинок и туфель, которые станут незаменимыми для любой модницы.