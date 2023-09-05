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Кружево, объемные плечи, красный цвет и еще пять трендов осени-2023: что носим в этом сезоне (фото)

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Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Осень - время ярких образов
Осень - время ярких образов. Фото Getty Images

Разнообразие модных тенденций приятно впечатляет

В осеннем сезоне многие летние тренды остаются актуальными, но появляются и новые тенденции. В топе оказались перья, капюшоны, кружево, а вот среди цветов лидирует красный.

Как модно одеваться в сезоне осень-2023? Подробнее рассказывает украинская стилистка Яна Платонова в своем блоге в Instagram.

Так, стилистка обращает внимание на восемь горячих трендов нового сезона. Некоторые из тенденций, как например металлик, давно знакомы модницам. Другие же идеи с подиумов лишь набираю популярность.

Тренды осени 2023:

  • Перья. Такой декор украсит любые элементы одежды, включая брюки, жилеты, пиджаки и платья.
  • Металлик. Кроме полюбившихся серебра и золота появляются цветные варианты и люрекс.
  • Кружево. Этот материал возвращается в моду.
  • Объемные плечи. Эффектный силуэт снова актуален.
  • Каптур. Необычный головной убор дизайнеры используют при создании платьев, топов и свитеров.
  • Красный цвет. Все оттенки красной палитры популярны нынешней осенью.
  • Серые тона. В моде тотал образы в сером цвете, к слову, очень универсальном.
  • Черно-белое сочетание. Ахроматические образы оказались на пике трендов в этом сезоне.

Тренды осени 2023

Образы с трендом металлик
Металлическая палитра
Образы с одеждой с перьями
Одежда с перьями
Образы с каптуром
Эффектный крой
Одежда с объемными плечами
Трендовый силуэт
Образы с кружевными вещами
Вещи с кружевом
Образы в сером цвете
Серые тона
Черно-белые образы
Вечная классика
Образы в красных тонах
Король трендов

Ранее "Телеграф" рассказывал, что при формировании стильного осеннего образа играет роль обувь. Осенью 2023 года в топе трендов оказались пары сапог, ботинок и туфель, которые станут незаменимыми для любой модницы.

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#Стиль #Тренды