Кружево, объемные плечи, красный цвет и еще пять трендов осени-2023: что носим в этом сезоне (фото)
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Разнообразие модных тенденций приятно впечатляет
В осеннем сезоне многие летние тренды остаются актуальными, но появляются и новые тенденции. В топе оказались перья, капюшоны, кружево, а вот среди цветов лидирует красный.
Как модно одеваться в сезоне осень-2023? Подробнее рассказывает украинская стилистка Яна Платонова в своем блоге в Instagram.
Так, стилистка обращает внимание на восемь горячих трендов нового сезона. Некоторые из тенденций, как например металлик, давно знакомы модницам. Другие же идеи с подиумов лишь набираю популярность.
Тренды осени 2023:
- Перья. Такой декор украсит любые элементы одежды, включая брюки, жилеты, пиджаки и платья.
- Металлик. Кроме полюбившихся серебра и золота появляются цветные варианты и люрекс.
- Кружево. Этот материал возвращается в моду.
- Объемные плечи. Эффектный силуэт снова актуален.
- Каптур. Необычный головной убор дизайнеры используют при создании платьев, топов и свитеров.
- Красный цвет. Все оттенки красной палитры популярны нынешней осенью.
- Серые тона. В моде тотал образы в сером цвете, к слову, очень универсальном.
- Черно-белое сочетание. Ахроматические образы оказались на пике трендов в этом сезоне.
Тренды осени 2023
Ранее "Телеграф" рассказывал, что при формировании стильного осеннего образа играет роль обувь. Осенью 2023 года в топе трендов оказались пары сапог, ботинок и туфель, которые станут незаменимыми для любой модницы.