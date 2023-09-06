Укр

Какая обувь в моде осенью 2023: десять главных трендов, чтобы ваш образ был идеальным (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Обувь – ключевая часть осеннего аутфита
Обувь – ключевая часть осеннего аутфита. Фото Getty Images

Выбор актуальной обуви в этом сезоне удовлетворит любую модницу

Полноценный образ невозможен без пары стильной обуви. Осенью 2023 года в моде остаются многие обувные тенденции, знакомые с прошлых сезонов, но и есть и свежие дизайнерские идеи, который разнообразят ваш гардероб.

Какие ботинки, сапоги и туфли оказались в трендах этой осенью? Об этом рассказывает стилистка Анна Ляшенко в Instagram.

Так, модная эксперта рекомендует обратить внимание на десять горячих тенденций. Именно обувь может стать завершающей частью вашего образа, дополнив его или добавив стильный акцент. Стилистка советует присматриваться к деталям на обуви в этом сезоне. Особенно популярны платформа, цвет, блеск и открытый носок.

Какая обувь в тренде осенью 2023:

  • Туфли с острым носком на маленьком каблуке в стиле 90-х и модели, похожие на классические челноки. Такая обувь станет базой осеннего гардероба.
  • Mery Jane и балетки. Если хочется добавить в образ акцент, то выбирайте варианты с камнями, блестками, металлическими элементами.
  • Лоферы в классическом виде, на тонкой подошве в мужском стиле. Также из мужского гардероба актуальны дерби, оксфорды и броги.
  • Высокие сапоги (ботфорты) до середины бедра и выше, плотные по ноге. Традиционная модель для осенней поры.
  • Сапоги с широкими напусками. Одновременно стильный и практичный вариант.
  • Обувь с мехом. Многие бренды показали подобные пары в своих коллекциях.
  • Обувь в "домашнем стиле". Если ищете удобство, то обратите внимание на биркенштоки, мюли, клоги. В комбинации с носками получится теплый и уютный образ.
  • Ковбойки в стиле "вестерн". На пике трендов модели с активными элементами: металлическими носками, вышивкой, из блестящей кожи. Альтернатива — мото и байкерские ботинки.
  • Сапоги в стиле 90-х с плотным верхом, прилегающим к ноге, а также сапоги в виде чулок и носков из тонкой кожи, текстиля и сетки.
  • Кроссовки в ретро и "нормкор" стиле. Пожалуй, один из самых практичных трендов сезона.

Трендовая обувь осенью 2023

Стильная осенняя обувь
Уютная обувь
Стильная осенняя обувь, ковбойские сапоги
Ковбойская эстетика
Стильная осенняя обувь с мехом
Меховой декор
Стильная осенняя обувь в духе 90-х
Стиль 90-х
Стильная осенняя обувь, балетки
Балетки не теряют популярность
Стильная осенняя обувь, лоферы
Осенняя база
Стильная осенняя обувь, туфли-лодочки
Вечная классика
Стильная осенняя обувь, сапоги, ботфорты
Эффектный выбор
Стильная осенняя обувь, кроссовки
Удобный тренд

Ранее "Телеграф" рассказывал о трендах на сумки в нынешнем сезоне. Осенью аксессуар служит важным элементом образа.

Теги:
#Обувь #Тренды