Какая обувь в моде осенью 2023: десять главных трендов, чтобы ваш образ был идеальным (фото)

Выбор актуальной обуви в этом сезоне удовлетворит любую модницу

Полноценный образ невозможен без пары стильной обуви. Осенью 2023 года в моде остаются многие обувные тенденции, знакомые с прошлых сезонов, но и есть и свежие дизайнерские идеи, который разнообразят ваш гардероб.

Какие ботинки, сапоги и туфли оказались в трендах этой осенью? Об этом рассказывает стилистка Анна Ляшенко в Instagram.

Так, модная эксперта рекомендует обратить внимание на десять горячих тенденций. Именно обувь может стать завершающей частью вашего образа, дополнив его или добавив стильный акцент. Стилистка советует присматриваться к деталям на обуви в этом сезоне. Особенно популярны платформа, цвет, блеск и открытый носок.

Какая обувь в тренде осенью 2023:

Туфли с острым носком на маленьком каблуке в стиле 90-х и модели, похожие на классические челноки. Такая обувь станет базой осеннего гардероба.

Mery Jane и балетки. Если хочется добавить в образ акцент, то выбирайте варианты с камнями, блестками, металлическими элементами.

Лоферы в классическом виде, на тонкой подошве в мужском стиле. Также из мужского гардероба актуальны дерби, оксфорды и броги.

Высокие сапоги (ботфорты) до середины бедра и выше, плотные по ноге. Традиционная модель для осенней поры.

Сапоги с широкими напусками. Одновременно стильный и практичный вариант.

Обувь с мехом. Многие бренды показали подобные пары в своих коллекциях.

Обувь в "домашнем стиле". Если ищете удобство, то обратите внимание на биркенштоки, мюли, клоги. В комбинации с носками получится теплый и уютный образ.

Ковбойки в стиле "вестерн". На пике трендов модели с активными элементами: металлическими носками, вышивкой, из блестящей кожи. Альтернатива — мото и байкерские ботинки.

Сапоги в стиле 90-х с плотным верхом, прилегающим к ноге, а также сапоги в виде чулок и носков из тонкой кожи, текстиля и сетки.

Кроссовки в ретро и "нормкор" стиле. Пожалуй, один из самых практичных трендов сезона.

Трендовая обувь осенью 2023

Уютная обувь

Ковбойская эстетика

Меховой декор

Стиль 90-х

Балетки не теряют популярность

Осенняя база

Вечная классика

Эффектный выбор

Удобный тренд

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