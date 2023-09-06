Френч, но не базовый: топ-10 идей французского маникюра, который вы тут же захотите повторить (фото)
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Если традиционное сочетание надоело, то попробуйте освежить френч цветным лаком для ногтей
Ежегодно меняются тенденции маникюра, но французский дизайн остается актуальным в любой сезон. Базовый вариант френча может наскучить, но есть стильные идеи разнообразить нейл-арт.
"Телеграф" публикует десять оригинальных идей французского маникюра. Главная особенность – сочетание нескольких лаков для ногтей.
Французский маникюр украшает ногти любых форм. Традиционное сочетание нюдовой основы и белых кончиков может казаться скучным. Дизайн легко освежить с помощью ярких оттенков.
Самый просто способ разнообразить френч – покрыть кончики ногтей не белым, а цветным оттенком. Можно пойти дальше и заменить тон основы. В 2023 году на пике трендов розовая палитра, но и вечная классика, черный, тоже остается актуальным. Наносите на ногти хоть контрастные, хоть смежные оттенки, эксперименты приветствуются.
Чтобы французский нейл-дизайн был более эффектным, попробуйте сочетать матовые и глянцевые покрытия. Блеск, мерцание, стразы и даже аккуратные рисунки украсят ваши ногти, а стильный френч станет акцентом образа.
Идеи цветного французского маникюра
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