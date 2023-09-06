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Френч, но не базовый: топ-10 идей французского маникюра, который вы тут же захотите повторить (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Французский нейл-дизайн может быть разным Новость обновлена 06 сентября 2023, 12:44
Французский нейл-дизайн может быть разным. Фото Freepik

Если традиционное сочетание надоело, то попробуйте освежить френч цветным лаком для ногтей

Ежегодно меняются тенденции маникюра, но французский дизайн остается актуальным в любой сезон. Базовый вариант френча может наскучить, но есть стильные идеи разнообразить нейл-арт.

"Телеграф" публикует десять оригинальных идей французского маникюра. Главная особенность – сочетание нескольких лаков для ногтей.

Французский маникюр украшает ногти любых форм. Традиционное сочетание нюдовой основы и белых кончиков может казаться скучным. Дизайн легко освежить с помощью ярких оттенков.

Самый просто способ разнообразить френч – покрыть кончики ногтей не белым, а цветным оттенком. Можно пойти дальше и заменить тон основы. В 2023 году на пике трендов розовая палитра, но и вечная классика, черный, тоже остается актуальным. Наносите на ногти хоть контрастные, хоть смежные оттенки, эксперименты приветствуются.

Чтобы французский нейл-дизайн был более эффектным, попробуйте сочетать матовые и глянцевые покрытия. Блеск, мерцание, стразы и даже аккуратные рисунки украсят ваши ногти, а стильный френч станет акцентом образа.

Идеи цветного французского маникюра

Цветной французский маникюр
Осенняя палитра
Цветной французский маникюр
В стиле Барби
Цветной французский маникюр
А-ля лайм
Цветной французский маникюр
Трендовый красный
Цветной французский маникюр
Яркий микс
Цветной французский маникюр
Вечно актуальный черный
Цветной французский маникюр
Необычное сочетание
Цветной французский маникюр
Рисунки не помешают
Цветной французский маникюр
Эффектный дизайн
Цветной французский маникюр
Модный розовый

Ранее "Телеграф" рассказывал о трендовых оттенках маникюра осенью 2023 года. Как обычно Институт цвета Pantone определил главные тона года, которые сделают ваш маникюр сочным и модным.

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#Маникюр #Французский маникюр