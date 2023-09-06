Френч, но не базовый: топ-10 идей французского маникюра, который вы тут же захотите повторить (фото)

Если традиционное сочетание надоело, то попробуйте освежить френч цветным лаком для ногтей

Ежегодно меняются тенденции маникюра, но французский дизайн остается актуальным в любой сезон. Базовый вариант френча может наскучить, но есть стильные идеи разнообразить нейл-арт.

"Телеграф" публикует десять оригинальных идей французского маникюра. Главная особенность – сочетание нескольких лаков для ногтей.

Французский маникюр украшает ногти любых форм. Традиционное сочетание нюдовой основы и белых кончиков может казаться скучным. Дизайн легко освежить с помощью ярких оттенков.

Самый просто способ разнообразить френч – покрыть кончики ногтей не белым, а цветным оттенком. Можно пойти дальше и заменить тон основы. В 2023 году на пике трендов розовая палитра, но и вечная классика, черный, тоже остается актуальным. Наносите на ногти хоть контрастные, хоть смежные оттенки, эксперименты приветствуются.

Чтобы французский нейл-дизайн был более эффектным, попробуйте сочетать матовые и глянцевые покрытия. Блеск, мерцание, стразы и даже аккуратные рисунки украсят ваши ногти, а стильный френч станет акцентом образа.

Идеи цветного французского маникюра

Осенняя палитра

В стиле Барби

А-ля лайм

Трендовый красный

Яркий микс

Вечно актуальный черный

Необычное сочетание

Рисунки не помешают

Эффектный дизайн

Модный розовый

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