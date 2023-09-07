Бомберы, тренчи и не только: топ-6 трендовых вариантов верхней одежды, в которой вы будете самой стильной этой осенью (фото)
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Верхняя одежда может быть не только практичной, а и стильной
Осень – время уютных образов с тренчами и куртками. Выбрать верхнюю одежду в этом сезоне будет непросто, учитывая разнообразие тенденций.
Какая верхняя одежда актуальна осенью 2023 года? О главных трендах пишет стилист Татьяна Голота в своем блоге в Instagram.
Так, стоит обратить внимание на шесть горячих тенденций при выборе верхней одежды для осенней поры. Погодные условия диктуют свои правила, поэтом одной косухой не обойтись. В тренче или бомбере вам будет не только тепло, а и вы сможете собрать стильный аутфит.
Тренды на верхнюю одежду в сезоне осень-2023:
- Рубашка в клетку. Станет атрибутом вашего базового гардероба.
- Джинсовая рубашка. Универсальная и удобная вещь.
- Бомбер. Который сезон не теряет актуальности.
- Тренч. Идеальный вариант верхней одежды на осень.
- Парка. Подойдет не только к спортивному, а и к романтическому стилю в образах.
- Кожанка. Сейчас в моде объемные фасоны и свободный крой.
Тренды осени 2023: верхняя одежда
Ранее "Телеграф" рассказывал, что невозможно составить стильный осенний образ без актуальной пары обуви. В топе трендов оказались балетки, лоферы, высокие сапоги, ковбойки и не только.