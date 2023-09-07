Бомберы, тренчи и не только: топ-6 трендовых вариантов верхней одежды, в которой вы будете самой стильной этой осенью (фото)

Верхняя одежда может быть не только практичной, а и стильной

Осень – время уютных образов с тренчами и куртками. Выбрать верхнюю одежду в этом сезоне будет непросто, учитывая разнообразие тенденций.

Какая верхняя одежда актуальна осенью 2023 года? О главных трендах пишет стилист Татьяна Голота в своем блоге в Instagram.

Так, стоит обратить внимание на шесть горячих тенденций при выборе верхней одежды для осенней поры. Погодные условия диктуют свои правила, поэтом одной косухой не обойтись. В тренче или бомбере вам будет не только тепло, а и вы сможете собрать стильный аутфит.

Тренды на верхнюю одежду в сезоне осень-2023:

Рубашка в клетку. Станет атрибутом вашего базового гардероба.

Станет атрибутом вашего базового гардероба. Джинсовая рубашка. Универсальная и удобная вещь.

Универсальная и удобная вещь. Бомбер. Который сезон не теряет актуальности.

Который сезон не теряет актуальности. Тренч. Идеальный вариант верхней одежды на осень.

Идеальный вариант верхней одежды на осень. Парка. Подойдет не только к спортивному, а и к романтическому стилю в образах.

Подойдет не только к спортивному, а и к романтическому стилю в образах. Кожанка. Сейчас в моде объемные фасоны и свободный крой.

Тренды осени 2023: верхняя одежда

Вечно актуальная клетка

Деним - хит осени

Бобмер все еще популярен

Тренч - идеальная осенняя верхняя одежда

Укороченные модели снова в моде

Базовый бежевый цвет

Очень удобный тренд

Трендовые куртки

Ранее "Телеграф" рассказывал, что невозможно составить стильный осенний образ без актуальной пары обуви. В топе трендов оказались балетки, лоферы, высокие сапоги, ковбойки и не только.