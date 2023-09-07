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Бомберы, тренчи и не только: топ-6 трендовых вариантов верхней одежды, в которой вы будете самой стильной этой осенью (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Без модной кожанки в этом сезоне не обойтись Новость обновлена 07 сентября 2023, 10:51
Без модной кожанки в этом сезоне не обойтись. Фото Getty Images

Верхняя одежда может быть не только практичной, а и стильной

Осень – время уютных образов с тренчами и куртками. Выбрать верхнюю одежду в этом сезоне будет непросто, учитывая разнообразие тенденций.

Какая верхняя одежда актуальна осенью 2023 года? О главных трендах пишет стилист Татьяна Голота в своем блоге в Instagram.

Так, стоит обратить внимание на шесть горячих тенденций при выборе верхней одежды для осенней поры. Погодные условия диктуют свои правила, поэтом одной косухой не обойтись. В тренче или бомбере вам будет не только тепло, а и вы сможете собрать стильный аутфит.

Тренды на верхнюю одежду в сезоне осень-2023:

  • Рубашка в клетку. Станет атрибутом вашего базового гардероба.
  • Джинсовая рубашка. Универсальная и удобная вещь.
  • Бомбер. Который сезон не теряет актуальности.
  • Тренч. Идеальный вариант верхней одежды на осень.
  • Парка. Подойдет не только к спортивному, а и к романтическому стилю в образах.
  • Кожанка. Сейчас в моде объемные фасоны и свободный крой.

Тренды осени 2023: верхняя одежда

Рубашки в клеточку
Вечно актуальная клетка
Джинсовые рубашки
Деним - хит осени
Бомберы
Бобмер все еще популярен
Тренчи
Тренч - идеальная осенняя верхняя одежда
Тренчи
Укороченные модели снова в моде
Тренчи
Базовый бежевый цвет
Парки
Очень удобный тренд
Кожаные куртки
Трендовые куртки

Ранее "Телеграф" рассказывал, что невозможно составить стильный осенний образ без актуальной пары обуви. В топе трендов оказались балетки, лоферы, высокие сапоги, ковбойки и не только.

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#Тренды #Тренч #Верхняя одежда