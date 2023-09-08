Хиты осеннего маникюра 2023: топ-6 ярких дизайнов, которые будут повсюду (фото)

Осенние ногти станут вашими самыми креативными образами в этом году

Осень — это очень "богатая" пора года на маникюр, а все из-за того, в этот период сочетаются некоторые летние тренды, а также появляются более серьезные и насыщенные цвета и оттенки лака. А иногда новые тренды и вовсе неожиданные.

Мы собрали для вас топ-6 лучших осенних идей нейл-арта, которые вдохновят вас на маникюр в этом сезоне. Выбирайте понравившийся вариант и быстрее отправляйтесь к своему нейл-мастеру.

Тренды маникюра 2023:

Глиттер

Ногти с плотным слоем глиттера или крупными стразами вышли из моды. Для модного маникюра становите выбор на лаке с мелкими и редкими частичками шиммера.

Необычный микс

Теперь не надо выбирать один принт — сочетайте несколько! Графика, надписи, анималистичные принты и абстракция!

Пазл

Имитация пазлов — новый тренд в маникюре. Как сделать такой дизайн? Обратитесь к своему мастеру маникюра.

Красная линия

Тренд с этим минималистичным дизайном живёт уже не один сезон. Если вам близок такой дизайн, выбирайте ногти, украшенные одной яркой полоской.

Яркое пятно

Модные цвета осенью 2023 года — достаточно тёмные. Но не забывайте разбавлять их светлыми яркими оттенками — желтый, красный, зеленый, синий.

Кляксы

Маникюр с кляксами — хит осеннего маникюра 2023. Несмотря на название, этот маникюр на самом деле выглядит оригинально и аккуратно.

Ранее "Телеграф" рассказывал о трендовых оттенках маникюра осенью 2023 года. Как обычно Институт цвета Pantone определил главные тона года, которые сделают ваш маникюр сочным и модным.