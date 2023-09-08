Модный тренч 2023: какие шесть стильных фасонов в тренде этой осенью (фото)

Доставайте любимый бежевый и обратите внимание на кожаные кроко

Современный женский образ невозможен без элегантного плаща во время осенних дней. Надежный и удобный тренч не только пригодится в случае дождливой погоды, но и придаст вашему стилю актуальные нотки.

Персональный стилист Алена (watchingukraine) рассказала о шести трендах осенних тренчей, которые уже находятся на пике популярности в этом сезоне. Среди актуальных моделей – цветные лаковые тренчи и традиционный бежевый элемент осеннего гардероба.

Цветной лаковый тренч

Цвет выбирайте из актуальных трендовых, или же какой вам по душе (т.е. к лицу).

Черный кожаный тренч

Уже в каком-то смысле стал классикой. Силуэтов пока множество — от полуприталенных двубортных до трапеции.

Бежевый макси расслабленный тренч

Здесь важно избегать коротких и приталенных вариантов. Если видите тренч, который похож на плащ-палатку — это класс, хватайте его.

Кожаный тренч с эффектом кожи крокодила

Кроко тренч. В этом случае можно обратить внимание на приталенные варианты, чтобы добавить классику к своему образу.

Расслабленный серого/графитового цвета тренч

Меланж, серый, графитовый, любой оттенок серого сейчас в тренде. Также выбираем свободный крой и длину миди/макси.

Ассиметричный тренч

Тренчи с асимметричным воротником или любой другой асимметрией. Асимметрия в образе – это сразу +100 до завершенности образа, такой лук не нуждается в лишних аксессуарах и шуме в портретной зоне.

Раньше мы писали, какие пальто неактуальны осенью 2023 года. Названы пять антитрендов этого сезона.