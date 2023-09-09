Макси-юбка осенью 2023 must have: какие пять моделей станут вашими визитными карточками (фото)

Под такую юбку можно одеть плотные чулки или просто леггинсы – не замерзнете

Длина макси стала одной из трендовых еще пару сезонов назад, но не сдает позиций и только закрепляется сейчас в топе, поскольку отражает стилистику 90-х. Среди актуальных моделей не только белая макси-юбка. Есть еще пять фасонов, которые в этом сезоне могут повысить градус вашего стиля.

А осенью она еще и очень практична, потому что под такую юбку можно одеть плотные чулки или даже леггинсы и не мерзнуть, отмечает персональный стилист Ната Москаленко. Эксперт рассказала, что среди трендов осени-2023 в моде прямая макси-юбка из шерсти, шелковая в золотистом цвете, юбка-тюльпан, кожаная трапеция и складка из денима.

Прямая из шерсти

Шелковая в золотистом цвете

Максиюбка-тюльпан

Кожаная трапеция

В складку из денима

Раньше мы писали, как носить А-образную юбку макси, что было стильно и актуально. Такая модель комфортна благодаря своему свободному крою.

Кстати, в этом сезоне мини-юбки и мини-платья снова становятся модными, и их можно носить абсолютно в любом возрасте. "Телеграф" писал, с чем носить мини "низы".