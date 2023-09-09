Топ-5 самых горячих трендов маникюра на осень 2023, которые нужно попробовать прямо сейчас (фото)

Эти дизайны — идеальный способ перейти в осень.

Приход осени означает не только то, что пришло время сменить летнюю одежду на уютные трикотажные изделия и массивные ботинки, но и возможность обновить наш красивый образ. И стильный маникюр — это одно из первых "изменений"

По мере смены сезона меняются цвета и внешний вид маникюра, который часто кардинально отличается от тех дизайнов, что делались весной или летом. Это не значит, что нельзя использовать яркие и солнечные цвета и дизайны, однако осенью традиционно выбираются более приглушенные и более темные оттенки.

Мы собрали для вас топ-5 тенденции нейл-арта, которые наверняка станут хитом осени и зимы 2023 года. Выбирайте то, что вам понравилось и скорее записывайтесь к своему мастеру маникюра.

Тренды маникюра на осень 2023 года

Темный французский маникюр.

Просто заменив классический французский белый цвет на более глубокий тон, вы мгновенно превратите классику в модную осенне-зимнюю атмосферу.

Черепаховые ногти

Популярный осенне-зимний дизайн ногтей. Черепаховые ногти – это еще один удачный вариант маникюра с животными принтами.

Молочные Ногти

Великолепный вид в любое время года: молочно-белые ногти — идеальный осенне-зимний образ.

Латте ногти

Латте с акцентом на теплые коричневые тона — идеальная переходная тенденция цвета ногтей на осень 2023 года.

Ногти "кошачий глаз"

Супер-роскошный образ, который будет очень популярен в трендах ногтей осени и зимы 2023 года.

Ранее "Телеграф" рассказывал о трендовых оттенках маникюра осенью 2023 года. Как обычно Институт цвета Pantone определил главные тона года, которые сделают ваш маникюр сочным и модным.