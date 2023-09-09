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Главный фаворит осени 2023: как сильно носить трикотажные платья (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Модные идеи стилизации трикотажного платья Новость обновлена 09 сентября 2023, 18:21
Модные идеи стилизации трикотажного платья. Фото Pexels

Вязаные трикотажные платья – идеальный вариант на осень

Осень на календаре совсем скоро превратится с теплой золотой поры в более холодную и блеклую. И лучшим вариантом разнообразить эти деньки будет создание стильного и трендового лука.

Как отмечает стилист mooneliya в своем модном блоге в Инстаграм, одним из главных фаворитов холодного осеннего сезона являются трикотажные платья, особенно в длине миди. Также стильно смотрятся приталенные платья макси в рубчик или длинное трикотажные платья-майки.

Модный эксперт отмечает, что их можно носить с косухой, бомбером, жакетом, а пока еще тепло, можно носить просто так, без верхнего слоя. Красивый фисташковый, лавандовый, молочный, бежевый, пудровый оттенки будут изумительны.

Вариантов стилизации с обувью тоже много. Для создания женственного образа прибавляйте каблук или балетки. С кроссовками и ботинками выйдет стильный кэжуал лук

Как стильно носить трикотажное платье осенью
Как носить трикотажное платье осенью 2023
Как носить трикотажное платье осенью
трикотажные платья на осень 2023
трикотажные платья на осень
модные трикотажные платья на осень 2023
модные трикотажные платья на осень
модные трикотажные платья

Раньше мы писали, как носить А-образную юбку макси, что было стильно и актуально. Такая модель комфортна благодаря своему свободному крою.

Кстати, в этом сезоне мини-юбки и мини-платья снова становятся модными, и их можно носить абсолютно в любом возрасте. "Телеграф" писал, с чем носить мини "низы".

Теги:
#Мода #Стиль #Тренды