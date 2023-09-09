Главный фаворит осени 2023: как сильно носить трикотажные платья (фото)

Вязаные трикотажные платья – идеальный вариант на осень

Осень на календаре совсем скоро превратится с теплой золотой поры в более холодную и блеклую. И лучшим вариантом разнообразить эти деньки будет создание стильного и трендового лука.

Как отмечает стилист mooneliya в своем модном блоге в Инстаграм, одним из главных фаворитов холодного осеннего сезона являются трикотажные платья, особенно в длине миди. Также стильно смотрятся приталенные платья макси в рубчик или длинное трикотажные платья-майки.

Модный эксперт отмечает, что их можно носить с косухой, бомбером, жакетом, а пока еще тепло, можно носить просто так, без верхнего слоя. Красивый фисташковый, лавандовый, молочный, бежевый, пудровый оттенки будут изумительны.

Вариантов стилизации с обувью тоже много. Для создания женственного образа прибавляйте каблук или балетки. С кроссовками и ботинками выйдет стильный кэжуал лук

Раньше мы писали, как носить А-образную юбку макси, что было стильно и актуально. Такая модель комфортна благодаря своему свободному крою.

Кстати, в этом сезоне мини-юбки и мини-платья снова становятся модными, и их можно носить абсолютно в любом возрасте. "Телеграф" писал, с чем носить мини "низы".