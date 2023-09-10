Чем заменить банальные балетки: варианты Tabi без каблуков для осенних образов (фото)

Эта необычная обувь стала одной из самых желанных моделей

На пике моды осенью 2023 года — балетки-Tabi, так называемые "копытца". Обуть эту необычную японскую пару осмелятся не все модницы, однако именно она может заменить классические балетки, если они уже давно приелись.

Tabi от бренда Maison Margiela вряд ли когда-нибудь исчезали из списка трендов, но мы привыкли видеть их в виде ботильонов, делятся эксперты блога о моде MODEISME. В этом году, когда балетки триумфально вернулись в наши гардеробы, Tabi без каблуков стали одной из самых желанных моделей.

Как носить Tabi, чтобы было стильно

Балетки или мери-джейн в нейтральных цветах – базовая модель, которая способна сделать образ небанальным. Их можно сочетать с классической сатиновой рубашкой и брюками палаццо.

Еще один способ – выбирать схожие по настроению вещи: платья в абстрактный принт, "газетные" бандо или брюки карго. Для минималистов есть вариант стайлинга, популярный в Азии, – тотал блек лук + белые Tabi.

Стоит напомнить о модных трендах, которые этой осенью будут на пике популярности. Обязательным элементом вашего гардероба должно быть белое пальто. И все же, пальто, которые заканчиваются выше колена, представляют собой пережиток прошлого.