Геометрия, мрамор, черепаха и не только: топ-10 стильных идей с принтами, который идеально подойдет для осени (фото)

Добавьте к нейл-арту яркие краски и эффектные рисунки

В 2023 году тренды маникюра впечатляют разнообразием. Если однотонное покрытие ногтей лаком вам надоело, то попробуйте разнообразить дизайн принтом.

"Телеграф" публикует десять стильных идей маникюра на осень. Яркий и эффектный нейл-арт украсит хоть длинные, хоть короткие ногти.

Так, вы можете не просто накрасить ногти одним лаком, а совместить несколько оттенков. Стильный вариант осеннего маникюра – мраморный дизайн. Который сезон кряду актуальны разноцветные линии на ногтях — волнистые, прямые или V-образные.

Если хочется, чтобы маникюр стал акцентом образа, попробуйте сочетать в нейл-дизайне сразу несколько принтов. Это может быть Инь-Ян, шахматный, цветы и не только. Чуть ли не базовыми считаются анималистические расцветки: черепаха, жираф, зебра, леопард или змея.

На волне нейл-трендов абстракция с использованием разных цветов, которая сделает ваш маникюр эффектным. Украсит ваши ногти этой осенью и нейл-арт со звездно-небесной эстетикой.

Идеи осеннего маникюра 2023

Небесный нейл-дизайн

Микс принтов

Яркий нейл-дизайн

А-ля мраморный маникюр

Принт черепаха

Разноцветный маникюр

Стильная абстракция

Дизайн с линиями

Эффектный арт на ногтях

Смелый осенний дизайн

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в базе нейл-тенденций остается французский маникюр. Однако тем, кто устал от классического дизайна, стоит разнообразить френч с помощью цвета и декора.