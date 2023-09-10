Красный, серый и не только: топ-7 цветовых сочетаний, чтобы ваши осенние образы были стильными (фото)

Палитра трендовых оттенков в этом сезоне порадует любую модницу

Осенью 2023 года разнообразие модных тенденций позволяет составлять стильный образы в любую погоду. Чтобы ваш внешний вид был идеальным, стоит знать о самых трендовых оттенках.

Как сочетать цвета в образе? Советами делится блог стилиста @watchingukraine в Instagram.

Так, при правильном комбинировании тонов ваш образ в этом сезоне будет гармоничным и актуальным. В тренде оттенки серого, красного, а также стилисты советуют использовать в аутфитах традиционно популярные для осеннего периода каштановые, карамельные и коричневые оттенки.

Какие цвета в моде этой осенью и как их сочетать между собой:

красный с карамелью и оливкой;

молочный, коричневый и черный;

много оттенков серого и кэмел;

каштановый, сепия и молочный;

серо-желтый и кремовый;

смелое сочетание ярких цветов: красный, черный, слоновая кость;

бирюзовый и приглушенный желтый.

Идеи осенних образов в модных оттенках

Осенняя палитра

Гармоничное сочетание

Красный - хит сезона

Палитра коричневого

Серый в топе трендов, как и карамель

Элегантные молочные оттенки

Эффектная комбинация

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