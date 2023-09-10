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Красный, серый и не только: топ-7 цветовых сочетаний, чтобы ваши осенние образы были стильными (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Осень – время уютных аутфитов Новость обновлена 10 сентября 2023, 20:15
Осень – время уютных аутфитов. Фото Pexels

Палитра трендовых оттенков в этом сезоне порадует любую модницу

Осенью 2023 года разнообразие модных тенденций позволяет составлять стильный образы в любую погоду. Чтобы ваш внешний вид был идеальным, стоит знать о самых трендовых оттенках.

Как сочетать цвета в образе? Советами делится блог стилиста @watchingukraine в Instagram.

Так, при правильном комбинировании тонов ваш образ в этом сезоне будет гармоничным и актуальным. В тренде оттенки серого, красного, а также стилисты советуют использовать в аутфитах традиционно популярные для осеннего периода каштановые, карамельные и коричневые оттенки.

Какие цвета в моде этой осенью и как их сочетать между собой:

  • красный с карамелью и оливкой;
  • молочный, коричневый и черный;
  • много оттенков серого и кэмел;
  • каштановый, сепия и молочный;
  • серо-желтый и кремовый;
  • смелое сочетание ярких цветов: красный, черный, слоновая кость;
  • бирюзовый и приглушенный желтый.

Идеи осенних образов в модных оттенках

Стильный осенний образ
Осенняя палитра
Стильный осенний образ
Гармоничное сочетание
Стильный осенний образ
Красный - хит сезона
Стильный осенний образ
Палитра коричневого
Стильный осенний образ
Серый в топе трендов, как и карамель
Стильный осенний образ
Элегантные молочные оттенки
Стильный осенний образ
Эффектная комбинация

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