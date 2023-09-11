Какие цвета в моде этой осенью: топ-8 оттенков, которые поднимут градус стиля в образе (фото)

Кроме ультратрендового красного актуальны и другие тона

В сезоне осень-зима 2023 популярными стали самые разные цвета, начиная от базового серого и заканчивая ярким красным. Осенний образ в актуальной цветовой гамме сделает из вас королеву стиля в любую погоду.

Модницам стоит обратить внимание на восемь трендовых оттенков этой осенью. Об этом рассказывает стилист Юлия в блоге @jullztyle в Instagram.

Так, в осеннем сезоне традиционно набирают популярность оттенки коричневого. Один из трендов в 2023 году – шоколад. Не менее универсальным цветом в ваших осенних аутфитах станет серый или графитовый. Не теряют актуальности и молочные тона. А вот акценты можете добавлять с помощью оттенков красного, этот цвет на пике тенденций. Еще одним ярким пятном в вашем наряде может стать трендовый хвойный, глубокий синий или кирпичный.

Какие цвета в моде осенью и зимой 2023:

Серый,

Графит,

Шоколад,

Синий глубокий,

Красный и все его производные оттенки,

Зеленая хвоя,

Молочный,

Горячий кирпич.

Модные цвета осенью-зимой 2023

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