Какие цвета в моде этой осенью: топ-8 оттенков, которые поднимут градус стиля в образе (фото)
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Кроме ультратрендового красного актуальны и другие тона
В сезоне осень-зима 2023 популярными стали самые разные цвета, начиная от базового серого и заканчивая ярким красным. Осенний образ в актуальной цветовой гамме сделает из вас королеву стиля в любую погоду.
Модницам стоит обратить внимание на восемь трендовых оттенков этой осенью. Об этом рассказывает стилист Юлия в блоге @jullztyle в Instagram.
Так, в осеннем сезоне традиционно набирают популярность оттенки коричневого. Один из трендов в 2023 году – шоколад. Не менее универсальным цветом в ваших осенних аутфитах станет серый или графитовый. Не теряют актуальности и молочные тона. А вот акценты можете добавлять с помощью оттенков красного, этот цвет на пике тенденций. Еще одним ярким пятном в вашем наряде может стать трендовый хвойный, глубокий синий или кирпичный.
Какие цвета в моде осенью и зимой 2023:
- Серый,
- Графит,
- Шоколад,
- Синий глубокий,
- Красный и все его производные оттенки,
- Зеленая хвоя,
- Молочный,
- Горячий кирпич.
Модные цвета осенью-зимой 2023
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