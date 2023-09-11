Стильно и в тренде: семь лучших дизайнов нейл-арта, чтобы выглядеть модно этой осенью (фото)

Этой осенью популярны и яркие контрасты, и уютная теплота

Современный мир маникюра неуклонно движется вперед и предлагает бесчисленное количество креативных вариаций, чтобы украсить наши ногти. Разные тренды маникюра предоставляют множество возможностей для самовыражения и творчества, позволяя каждой женщине найти свой собственный уникальный стиль и подчеркнуть свою красоту.

Какой маникюр в моде осенью 2023

Один из актуальных трендов — это контрастное сочетание. Смелое соединение разных цветов или текстур на разных ногтях создает яркий и уникальный образ. Например, сочетание классического черного с ярким голубым может придать вашим рукам выразительность.

Осенние цветы — дизайн, который покорил сердца многих леди. Нежные оттенки в сочетании с деликатными цветочными узорами создают осеннюю атмосферу.

Шик матового цвета — классика, которая всегда в моде. Матовые покрытия добавляют вашим ногтям нежный, бархатный вид и могут использоваться как отдельно, так и в сочетании с глянцевыми элементами или принтами.

Изысканный дизайн позволяет выразить индивидуальность и утонченность. Украсьте не все ногти — один. Этот тренд подчеркнет вашу одновременно и сдержанность, и страсть.

Утонченные дизайны ногтей также находят свое место. Деликатные узоры и необычные линии создают женственный образ, подходящий нежным элегантным леди.

Красота в простоте — это девиз многих модных дизайнеров ногтей. Нейтральные цвета, ноль декора и плавная форма— все это создает естественный и непринужденный облик.

Инь и янь — это концепция баланса. Она находит свое применение и в нейл-арте. Сочетание контрастных элементов или, возможно, матовых и глянцевых покрытий создает гармоничный образ.

Ранее мы рассказывали, какие тренды маникюра 2023 наверняка останутся с нами до года. Восемь идей дизайна ногтей представили лучшие нейл-мастера и эксперты по маникюру.