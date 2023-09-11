Главное, чтобы было заметно: тренды украшений на осень 2023, которые отлично дополнят ваш образ (фото)

Чем проще образы, тем ярче аксессуар можно добавить.

Аксессуары – это серый кардинал наших образов. Правильно подобранные украшения могут "спасти" даже самый скучный и унылый образ. Давайте тогда рассмотрим подробнее, какие именно украшения сейчас на пике популярности.

Как отмечает стилист Алеся Кирстя (kirstia.style) в своем модном блоге в Инстаграм, главное правило украшений осенью 2023 года – они должны быть заметными, если не сказать массивными. К примеру, лучше надеть один акцентный браслет, чем одновременно браслет, кольцо и цепочку, которые нужно рассматривать под микроскопом.

Тренды украшений на осень 2023 года

Цепочки – это уже наша база, но и длительный тренд одновременно. Выбираем, конечно, более массивные варианты.

Жемчужины – повсюду и везде. Если в серьгах, интересны варианты с большими камнями. Если на шею – небольшие камни носим в несколько слоев, или миксуем с другими цепочками.

– повсюду и везде. Если в серьгах, интересны варианты с большими камнями. Если на шею – небольшие камни носим в несколько слоев, или миксуем с другими цепочками. Акцентные серьги из металла – смотрятся очень стильно.

– смотрятся очень стильно. Браслеты, как и из больших жемчужин, так и просто из металла – чтобы были заметны, не тоненькая цепочка.

Перстни – тоже заметные, в тренде выпуклые изделия.

Напомним, что в последнее время дизайнеры предлагают такое разнообразие вещей, что варианты есть на любой вкус. К примеру, одним из трендов сумки осени 2023 года является модель красного цвета.