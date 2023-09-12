Золотой градиент, текстура и нестандартный френч: топ-7 идей нейл-арта, модных этой осенью

Неожиданная идея для осеннего принта может вас удивить

Как осенью меняется листва на деревьях, так же меняется и наш маникюр. Каким бы ни был ваш любимый осенний дизайн ногтей, вы можете искать больше осенних идей красоты.

Портал Good Housekeeping отмечает, что осенью меняется и палитра цветов, и тренды. Они могут быть милыми, стильными и экстравагантными, — вы обязательно найдете именно то, на что надеялись.

Какой маникюр в моде осенью 2023

Выбирайте сдержанный гламур с градиентом золотого блеска на ногтях осеннего цвета. Совет от профессионала: нанесите несколько слоев золотых блесток, чтобы они выглядели по-настоящему эффектно.

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Вы когда-нибудь думали, что носить свой любимый свитер можно на кончиках пальцев? Эта массивная вязаная текстура выглядит очень уютно.

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Ничто не говорит больше об осенней погоде больше, чем плед. Оранжевый и золотистый – это классический оттенок, идеально подходящий для этого сезона.

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Французский маникюр — это классика, но эти резкие изгибы придают ему нестандарный вид. Он идеально подходит, когда листья начинают меняться, а воздух становится свежее.

Совместите три самых популярных тренда этого сезона – французский маникюр, завитки и нюд – в один. Сохраняя нейтральные тона, этот насыщенный стиль выглядит шикарно.

Смените традиционный французский кончик ногтя, создав обратный дизайн. Нейтральные цвета сохраняют классический вид.

Осенний дизайн маникюра обычно сосредоточен на изображении листьев. Но этот золотой дизайн дерева с опадающей листвой — уникальный и со вкусом.

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Ранее мы писали, как сделать гелевый маникюр пошагово. Если следовать этим инструкциям, вы запросто получите такой же результат, как в салоне. По следующей ссылке вы можете прочитать, что нужно для маникюра гель-лаком в домашних условиях.