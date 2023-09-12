Укр

Золотой градиент, текстура и нестандартный френч: топ-7 идей нейл-арта, модных этой осенью

Автор
Юлия Тараненко Юлия Тараненко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Маникюр этой осенью сочетает разные тренды Новость обновлена 12 сентября 2023, 13:15
Маникюр этой осенью сочетает разные тренды. Фото Freepik

Неожиданная идея для осеннего принта может вас удивить

Как осенью меняется листва на деревьях, так же меняется и наш маникюр. Каким бы ни был ваш любимый осенний дизайн ногтей, вы можете искать больше осенних идей красоты.

Портал Good Housekeeping отмечает, что осенью меняется и палитра цветов, и тренды. Они могут быть милыми, стильными и экстравагантными, — вы обязательно найдете именно то, на что надеялись.

Какой маникюр в моде осенью 2023

  • Выбирайте сдержанный гламур с градиентом золотого блеска на ногтях осеннего цвета. Совет от профессионала: нанесите несколько слоев золотых блесток, чтобы они выглядели по-настоящему эффектно.
маникюр осень
Фото: Getty Images

Вы когда-нибудь думали, что носить свой любимый свитер можно на кончиках пальцев? Эта массивная вязаная текстура выглядит очень уютно.

маникюр осень
Фото: Getty Images

Ничто не говорит больше об осенней погоде больше, чем плед. Оранжевый и золотистый – это классический оттенок, идеально подходящий для этого сезона.

маникюр осень
Фото: Getty Images

Французский маникюр — это классика, но эти резкие изгибы придают ему нестандарный вид. Он идеально подходит, когда листья начинают меняться, а воздух становится свежее.

маникюр осень
Фото: instagram.com/joelyoceannails

Совместите три самых популярных тренда этого сезона – французский маникюр, завитки и нюд – в один. Сохраняя нейтральные тона, этот насыщенный стиль выглядит шикарно.

маникюр осень
Фото: instagram.com/nailsbymh

Смените традиционный французский кончик ногтя, создав обратный дизайн. Нейтральные цвета сохраняют классический вид.

маникюр осень
Фото: instagram.com/paintboxnails

Осенний дизайн маникюра обычно сосредоточен на изображении листьев. Но этот золотой дизайн дерева с опадающей листвой — уникальный и со вкусом.

маникюр осень
Фото: Getty Images

Ранее мы писали, как сделать гелевый маникюр пошагово. Если следовать этим инструкциям, вы запросто получите такой же результат, как в салоне. По следующей ссылке вы можете прочитать, что нужно для маникюра гель-лаком в домашних условиях.

Теги:
#Ногти #Маникюр #Осень