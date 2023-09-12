Не только объемные: топ-5 фасонов пиджаков, которые оказались в трендах этой осени (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В тренде остается не только свободный крой, а и приталенные жакеты
Невозможно представить осенне-зимний гардероб без стильного пиджака, к тому же в топе трендов силуэт с объемными плечами. Жакет станет базовой вещью и впишется в большинство образов.
Какие пиджаки в моде? О пяти трендах сезона осень-зима рассказала fashion-блогер @julia_stylelover в Instagram.
Пиджак – обязательный элемент для осенней и зимней поры. Эта вещь станет отличным верхним слоем в образах для более комфортной погоды. Жакеты сочетаются хоть с юбками, хоть с платьями, хоть с брюками или джинсами.
В этом сезоне вы можете выбрать более базовый фасон, в моде как приталенные, так и объемные пиджаки. Сделает ваш аутфит неповторимым белый блейзер или же фасон с акцентом на плечах.
Тренды на жакеты в сезоне осень-зима 2023:
- С акцентными плечами;
- Объемные фасоны;
- Приталенный крой;
- Прямые без лацканов;
- Белые.
Модные пиджаки 2023
Ранее "Телеграф" рассказывал, что невозможно составить стильный образ без актуальной пары обуви. В этом сезоне дизайнеры представили уйму красивых вариантов. В тренде как ковбойки в стиле вестерн и ботфорты, так и а-ля домашняя обувь и балетки.