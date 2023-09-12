Не только объемные: топ-5 фасонов пиджаков, которые оказались в трендах этой осени (фото)

В тренде остается не только свободный крой, а и приталенные жакеты

Невозможно представить осенне-зимний гардероб без стильного пиджака, к тому же в топе трендов силуэт с объемными плечами. Жакет станет базовой вещью и впишется в большинство образов.

Какие пиджаки в моде? О пяти трендах сезона осень-зима рассказала fashion-блогер @julia_stylelover в Instagram.

Пиджак – обязательный элемент для осенней и зимней поры. Эта вещь станет отличным верхним слоем в образах для более комфортной погоды. Жакеты сочетаются хоть с юбками, хоть с платьями, хоть с брюками или джинсами.

В этом сезоне вы можете выбрать более базовый фасон, в моде как приталенные, так и объемные пиджаки. Сделает ваш аутфит неповторимым белый блейзер или же фасон с акцентом на плечах.

Тренды на жакеты в сезоне осень-зима 2023:

С акцентными плечами;

Объемные фасоны;

Приталенный крой;

Прямые без лацканов;

Белые.

Модные пиджаки 2023

Трендовый фасон

Объем - беспроигрышный вариант

Универсальный крой

Приталенные снова в моде

Белый цвет - тренд

Стильные жакеты на осень

Базовые варианты

Хоть в офис, хоть на прогулку

Ранее "Телеграф" рассказывал, что невозможно составить стильный образ без актуальной пары обуви. В этом сезоне дизайнеры представили уйму красивых вариантов. В тренде как ковбойки в стиле вестерн и ботфорты, так и а-ля домашняя обувь и балетки.