Как стилизовать джемпер оверсайз: топ-10 идей для модного образа (фото)
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С наступлением осени вполне естественно, что мы жаждем объемных трикотажных изделий с ультра-широкими силуэтами
Когда дело доходит до создания стильного осеннего образа, у вас есть множество вариантов. Но если вы выбрали свитер оверсайз, вы можете попасть в затруднительную ситуацию — чрезвычайно важно не позволить просторному размеру "испортить" вашу фигуру.
Как отмечает портал Hello, иначе вы будете напоминать школьницу, которая забыла форму и перед уроком физкультуры была вынуждена совершить набег на ящик с забытыми вещами. Ключевым моментом эксперты в мире моды называют внимание на балансе, а не на объеме.
Так, если речь идет о чрезмерной ширине, хороший совет — заправить среднюю треть подола джемпера в брюки, чтобы пояс был немного виден и создал небольшой куполообразный эффект. Еще один полезный метод — игра с пропорциями. Например, если вы наденете объемный рукав "летучая мышь" и уравновесите его парой клеш, вы можете выглядеть очень стильно, особенно с добавлением массивных кроссовок для небольшого увеличения роста.
Текстура — еще один важный фактор, который следует учитывать. Хотя многие из нас с наступлением осени часто обращаются к классической косой вязке, особенно толстые изделия могут казаться подавляющими. Поэкспериментируйте с более легкими моделями, созданными с использованием альтернативных техник — таких, как вязание крючком и макраме, или с изделиями с геометрическими вырезами.
Что надеть на свитер оверсайз, чтобы выглядеть стильно
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