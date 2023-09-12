Как стилизовать джемпер оверсайз: топ-10 идей для модного образа (фото)

С наступлением осени вполне естественно, что мы жаждем объемных трикотажных изделий с ультра-широкими силуэтами

Когда дело доходит до создания стильного осеннего образа, у вас есть множество вариантов. Но если вы выбрали свитер оверсайз, вы можете попасть в затруднительную ситуацию — чрезвычайно важно не позволить просторному размеру "испортить" вашу фигуру.

Как отмечает портал Hello, иначе вы будете напоминать школьницу, которая забыла форму и перед уроком физкультуры была вынуждена совершить набег на ящик с забытыми вещами. Ключевым моментом эксперты в мире моды называют внимание на балансе, а не на объеме.

Так, если речь идет о чрезмерной ширине, хороший совет — заправить среднюю треть подола джемпера в брюки, чтобы пояс был немного виден и создал небольшой куполообразный эффект. Еще один полезный метод — игра с пропорциями. Например, если вы наденете объемный рукав "летучая мышь" и уравновесите его парой клеш, вы можете выглядеть очень стильно, особенно с добавлением массивных кроссовок для небольшого увеличения роста.

Текстура — еще один важный фактор, который следует учитывать. Хотя многие из нас с наступлением осени часто обращаются к классической косой вязке, особенно толстые изделия могут казаться подавляющими. Поэкспериментируйте с более легкими моделями, созданными с использованием альтернативных техник — таких, как вязание крючком и макраме, или с изделиями с геометрическими вырезами.

Что надеть на свитер оверсайз, чтобы выглядеть стильно

Остроносые ботильоны

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Пояс на талии

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Утепленный жилет

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Как мини-юбка в тон

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Юбка миди с запахом

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Белые джинсы

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Шерстяная юбка-миди и лоферы

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Высокие сапоги до колена

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Микротоп и прозрачная юбка макси

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Как накидку на плечи

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Ранее мы рассказывали, какие тренды украшений на осень 2023 дополнят ваш аутфит особенно стильно. Правильно подобранные украшения могут "спасти" даже самый скучный и унылый образ.