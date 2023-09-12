Винтажные косухи, много денима и не только: топ-5 трендов этой осени, которые реально вплести в образ (фото)

В топе тенденций трикотаж и а-ля состаренная кожа

Осень позволяет создавать стильные многослойные образы. Стоит обратить внимание на горячие тренды, чтобы быть безупречной в любую погоду.

Как модно одеваться осенью 2023 года? О пяти ключевых тенденциях, которые реально вписать в образы, рассказала стилист Mari Polonska в Instagram.

Носибельные тренды осени 2023

Кожаная куртка оверсайз в "винтажном" стиле с потёртостями – один из самых трендовых вариантов верхней одежды на осень. Стилист советует выбирать коричневые и бежевые оттенк.

Трендовые куртки

В стиле винтаж

Total denim – тренд не теряет популярность который сезон. Смело составляйте моноджинсовые образы, с мини или максиюбками, джинсами, куртками или рубашками. Стилист рекомендует отдавать предпочтение темному дениму.

Деним - тренд осени

Темный деним - совет стилистов

Красный цвет – хит осенних трендов, который украсит вам гардероб. Красные аксессуары и обувь разнообразят ваши аутфиты, более смелые модницы могут облачиться в красные вещи с ног до головы.

Красный - самый модный цвет 2023 года

Актуальны красные аксессуары и не только

Мото ботинки — интересная альтернатива уже привычным Cowboy boots. Стилист предлагает носить эту обувь с мини и миди юбками, платьями и высокими носками.

Стильная осенняя обувь

Трендовые фасоны

Трикотаж – один из самых комфортных трендов в осеннем сезоне. Актуальны кардиганы на пуговицах и рубашки поло, но и образ из исключительно трикотажных вещей будет выглядеть стильно. В топе "вечных тенденций" серый, молочный и коричневый цвета.

Без трикотажа не обойтись

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая пара обуви сделает ваш осенний образ идеальным. В этом сезоне у модниц огромный выбор сапог, туфлей и ботинок.