Хоть с лоферами, хоть с кедами: как стильно носить брючный костюме этой осенью (фото)
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С брючным костюмом вы составите не только удобный, но и эффектный образ в любую погоду
Один из главных осенне-зимних трендов – брючный костюм. Этот элемент гардероба сочетается с базовыми топами и разной обувью, поэтому станет незаменимым в этом сезоне.
Как носить брючный костюм стильно? Об этом рассказала стилист Mari Polonska в Instagram.
"Костюмные решения не теряют своей актуальности, наоборот входят в ключевые тренды Fall-Winter 23. Брючный костюм – это мультифункциональная база, которая имеет место в любом гардеробе", — считает стилист.
Так, в этом сезоне костюмы приятно впечатлят разнообразием. Актуальны как классические приталенные силуэты, так и крой оверсайз, который полюбился многим модницам.
Как интересно стилизовать брючные костюмы, советует стилист:
- Многослойность под жакетом (рубашка, футболка) + спортивные кроссовки.
- С джемпером/свитером + лоферы.
- Монохромный образ + Statement аксессуары.
- С контрастной рубашкой + кеды.
Идеи стильных образов с брючными костюмами
Стоит признать, что брючный костюм – удачная инвестиция, ведь каждую вещь из комплекта можно носить отдельно. Ранее "Телеграф" рассказывал, какие пиджаки в моде осенью 2023 года.