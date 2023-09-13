Хоть с лоферами, хоть с кедами: как стильно носить брючный костюме этой осенью (фото)

С брючным костюмом вы составите не только удобный, но и эффектный образ в любую погоду

Один из главных осенне-зимних трендов – брючный костюм. Этот элемент гардероба сочетается с базовыми топами и разной обувью, поэтому станет незаменимым в этом сезоне.

Как носить брючный костюм стильно? Об этом рассказала стилист Mari Polonska в Instagram.

"Костюмные решения не теряют своей актуальности, наоборот входят в ключевые тренды Fall-Winter 23. Брючный костюм – это мультифункциональная база, которая имеет место в любом гардеробе", — считает стилист.

Так, в этом сезоне костюмы приятно впечатлят разнообразием. Актуальны как классические приталенные силуэты, так и крой оверсайз, который полюбился многим модницам.

Как интересно стилизовать брючные костюмы, советует стилист:

Многослойность под жакетом (рубашка, футболка) + спортивные кроссовки.

С джемпером/свитером + лоферы.

Монохромный образ + Statement аксессуары.

С контрастной рубашкой + кеды.

Идеи стильных образов с брючными костюмами

Брючный костюм + лоферы

Спортивная обувь тоже годится

Стильный образ с брючным костюмом

Идеальный наряд для осени

Стоит признать, что брючный костюм – удачная инвестиция, ведь каждую вещь из комплекта можно носить отдельно. Ранее "Телеграф" рассказывал, какие пиджаки в моде осенью 2023 года.